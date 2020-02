l’intrigue est déjà écrite

Nous avons parlé il y a peu de temps d’une récente acquisition possible de Kojima Production par le très célèbre fabricant de jeux vidéo Sony. Bien que ces rumeurs ne se soient pas encore révélées fausses ou confirmées, le développeur et créateur de jeux vidéo de l’une des séries de jeux vidéo furtifs les plus appréciées au mondec’est-à-dire Metal Gear Solid, parvient toujours d’une manière ou d’une autre à parler. Cette fois, je l’ai fait avec un Tweet sur son profil où il a écrit les mots textuels: travailler sur un terrain. Pour un certain nombre de raisons que j’expliquerai sous peu, comme toujours ce tweet a créé un fort battage médiatique chez les fans qui le suivent.

Quelles informations avons-nous sur le travail actuel de Kojima?

La raison de cette excitation est en partie due au dernier jeu vidéo de sa création: Death Stranding. Les fans de ce jeu, en fait, pensaient que l’intrigue sur laquelle il travaillait pourrait être celle du deuxième chapitre de la série. Cependant, la raison la plus importante est sans aucun doute l’hypothèse d’une nouvelle horreur IP qui pourrait remplacer en partie le jeu vidéo jamais créé et dont la démo avait créé de très fortes attentes, du nom de P.T., qui était censé être le nouveau chapitre de la saga Silent Hill.

Dans ses différents tweets, Kojima il prétendait être déjà venu pour écrire entièrement l’intrigue et pour la réviser. Pour ceux qui connaissent bien ce personnage, ce n’est certainement pas un mystère que vous aimez tromper les fans et parfois le troll. Pour cette raison, nous pensons que, pour autant que je dis la vérité, il ne fait aucun doute que, dans les mois à venir, il poursuivra l’examen et la modification éventuelle de ce complot fatidique. Il manque encore beaucoupen fait, il est plus que certain que quoi que ce soit, ce jeu vidéo, vous ne verrez pas la lumière cette année, et peut-être pas le prochain. Nous avons donc la certitude que lorsqu’il sortira, il sera destiné aux consoles de la prochaine génération. Pour aiguiser davantage la curiosité des fans, Kojima il a également partagé dans son tweet une photographie représentant une série d’objets qui devraient donner un indice sur ce que traitera le prochain jeu vidéo. C’est encore difficile à établir, on a hâte d’en savoir plus!

Réviser l’intrigue. pic.twitter.com/cX0yKM5M6i

– HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 8 février 2020