Linux: comment déplacer votre répertoire personnel vers un autre disque?

Voulez-vous déplacer votre dossier de démarrage Linux vers un autre lecteur? Voici une façon simple et pas à pas de le faire qui devrait fonctionner sur n’importe quelle distribution. Le déplacement de votre dossier personnel signifie que vous pouvez réinstaller Linux sans avoir à vous soucier de vos fichiers personnels.

Pourquoi garder votre dossier personnel séparé?

Si vous configurez une nouvelle machine ou ajoutez un disque dur à un existant, vous souhaiterez peut-être avoir votre répertoire personnel sur un lecteur différent de l’emplacement par défaut.

Une configuration de plus en plus populaire pour les ordinateurs personnels modernes consiste à avoir un disque SSD de taille moyenne qui contient votre système d’exploitation et un disque SSD hybride plus grand (SSHD) ou un disque dur traditionnel (HD) comme le stockage de données principal. Ou vous pouvez avoir un seul disque dur traditionnel dans votre système, et vous avez ajouté un nouveau disque dur pour augmenter le stockage. Quelles que soient vos raisons, voici une visite simple et complète du déplacement de votre répertoire personnel.

BTW, si vous installez un système Linux à partir de zéro, vous verrez probablement une option pour créer un répertoire personnel distinct dans le programme d’installation de votre distribution Linux. Généralement, il vous suffit d’accéder aux options de partitionnement, de créer une partition séparée et de la monter sur “/ home”. Mais, si vous avez déjà installé une distribution Linux, vous pouvez utiliser ces instructions pour déplacer votre répertoire racine actuel vers un nouvel emplacement sans rien perdre ni réinstaller votre système d’exploitation.

Identifier le lecteur sous Linux

Si vous venez d’installer un disque sur un ordinateur Linux ou d’installer Linux sur l’un des disques d’un nouvel ordinateur multi-disques et de le redémarrer, il y a peu de preuves que le nouveau disque est présent.

La commande fdisk listera les disques et leurs partitions pour nous.

sudo fdisk -l

Faites défiler la sortie jusqu’à ce que vous ayez identifié le nouveau lecteur. Le premier disque est appelé / dev / sda, le second est / dev / sdb, et ainsi de suite, la dernière lettre augmentant à chaque fois. Donc / dev / sde serait le cinquième disque dur du système.

Dans cet exemple, le nouveau lecteur est le deuxième lecteur installé sur le système. Nous devons donc rechercher une entrée pour / dev / sdb.

/ dev / sdb est mis en évidence ci-dessus. Vous remarquerez qu’il n’a pas de ligne décrivant une partition dessus. Il s’agit d’une nouvelle unité, vous n’en aurez donc pas encore. Nous devons créer la partition. Nous pouvons le faire en utilisant fdisk. Si votre disque dur n’est pas / dev / sdb, assurez-vous de remplacer / dev / sdb par l’identifiant réel de votre nouveau disque dur dans la commande.

sudo fdisk / dev / sdb

Lorsque fdisk vous demande une commande, appuyez sur la lettre p. Cela imprime la table de partition du disque dur. Nous savons qu’il n’en aura pas, mais nous obtenons des informations utiles sur le disque. Cela nous donne une bonne occasion de nous assurer que le lecteur pour lequel nous créons une partition est le lecteur avec lequel nous voulions travailler.

Il nous indique que le disque fait 1 To, ce qui correspond à ce que nous attendons de cette machine de test, nous allons donc continuer.

Créer une partition

Appuyez sur la lettre n pour une nouvelle partition, puis appuyez sur p pour une partition principale. Lorsque vous êtes invité à entrer le numéro de partition, appuyez sur le numéro 1.

Nous allons créer une seule partition pour l’ensemble du disque, donc lorsqu’on lui demande le premier secteur, nous pouvons appuyer sur Entrée pour accepter la valeur par défaut. Ensuite, le dernier secteur vous sera demandé et Enter acceptera la valeur par défaut.

Bien que fdisk confirme que vous avez créé une partition Linux de 1 To, qui est la partition numéro 1, rien n’a encore changé sur le disque dur. Jusqu’à ce que vous donniez à fdisk la commande pour écrire les modifications sur le disque, le disque est intact. Une fois que vous êtes sûr d’être satisfait de nos choix, appuyez sur la lettre w pour écrire les modifications sur le disque.

La partition a été écrite dans / dev / sdb. Vérifions ce qui vient de se passer. Nous utiliserons à nouveau fdisk dans / dev / sdb.

sudo fdisk / dev / sdb

Appuyez sur la lettre p pour imprimer la table des partitions et vous verrez qu’il y a maintenant une partition répertoriée pour le disque. Comme il s’agissait de la première partition sur ce disque, elle s’appelle / dev / sdb1. Une deuxième partition serait appelée / dev / sdb2, et ainsi de suite.

Nous ne voulons pas apporter de modifications à la partition, alors appuyez sur la lettre q pour quitter.

Créer un système de fichiers sur la partition

Nous devons créer un système de fichiers sur la partition. Ceci est facilement accompli avec la commande mkfs. Notez que vous devez inclure le numéro de partition dans la commande. Attention à écrire / dev / sdb1 (la partition) et non / dev / sdb (le lecteur).

sudo mkfs -t ext4 / dev / sdb1

Le système de fichiers sera créé pour vous et vous reviendrez à la ligne de commande.

Montage du nouveau disque sous Linux

Pour utiliser le nouveau lecteur, nous devons monter la partition sur celui-ci à un point de montage dans le système de fichiers. En fait, pour être parfaitement précis, nous ne montons ni le lecteur ni la partition, nous montons le système de fichiers sur la partition, en le greffant sur l’arborescence du système de fichiers de votre système.

Le point / mnt est aussi bon que n’importe quel autre. Il s’agit simplement d’un point de montage temporaire qui nous permet de copier des données sur le nouveau disque. Nous utiliserons la commande mount pour monter le système de fichiers sur la première partition dans / dev / sdb, dans / mnt.

montage sudo / dev / sdb1 / mnt

Si tout se passe bien, vous reviendrez à la ligne de commande sans aucun message d’erreur. Voyons voir si nous pouvons changer de répertoire pour notre nouveau système de fichiers monté.

cd / mnt

Si nous pouvons. Voyons ce qu’il y a ici.

Is -ahl

Nous sommes dans notre nouveau système de fichiers. Le répertoire par défaut “perdu + trouvé” n’est pas nécessaire pour que nous le supprimions.

sudo rm -rf perdu + trouvé

Copiez votre dossier personnel

Nous devons tout copier de l’ancien répertoire principal vers le nouveau système de fichiers monté. L’utilisation des options r (récursive) et p (préserver) garantira que tous les sous-répertoires sont copiés et que les propriétés de fichier, les autorisations et autres attributs sont préservés.

sudo cp -rp / home / * / mnt

Une fois la copie terminée, utilisez ls pour vérifier et vérifier que vos données se trouvent là où vous vous attendez dans le nouveau système de fichiers. En d’autres termes, si / mnt était votre répertoire personnel, tout est-il présent et correct?

ls

ls dave

Vous voudrez probablement être un peu plus approfondi que nous ne l’avons fait sur la machine de test sur laquelle cet article a été étudié. En tant que filet de sécurité, nous renommerons et conserverons votre ancien répertoire / home jusqu’à ce que vous soyez sûr qu’il est sûr de le supprimer.

sudo mv / home /home.orig

Et nous allons créer un nouveau répertoire personnel vide.

sudo mkdir / home

Nous utiliserons ce nouveau répertoire vide comme point de montage pour notre système de fichiers sur le nouveau disque dur. Nous devons le démonter de / mnt et le remonter dans / home. Notez que la commande umount n’a pas de “n” après le “u”.

sudo umount / dev / sdb1

montage sudo / dev / sdb1 / home /

Test de votre nouveau répertoire personnel

Voyons maintenant quels sont les attributs de la partition / dev / sdb1:

df / dev / sdb1

Il nous montre le nom du système de fichiers, la taille de la partition et l’espace utilisé et disponible sur celui-ci, et plus important encore, où il est monté. C’est maintenant notre répertoire / home. Cela signifie que nous devrions pouvoir nous y référer exactement comme nous pourrions le faire avec l’ancien répertoire / home.

Si nous nous déplaçons vers un point arbitraire du système de fichiers, nous devrions pouvoir retourner à / home en utilisant le raccourci ~ tilde.

cd /

cd ~

pwd

ls

cd / maison

ls

cd dave

ls

ls -a

Nous pouvons parcourir le système de fichiers d’avant en arrière vers / home en utilisant des commandes explicites et en utilisant le raccourci ~. Les dossiers, fichiers et fichiers de points que nous attendions sont tous présents. Tout a l’air bien.

Si quelque chose manque, nous pourrions le copier à partir du répertoire /home.orig, auquel nous avons toujours accès à la racine du système de fichiers. Mais tout semble bien.

Maintenant, nous devons avoir / dev / sdb1 monté automatiquement à chaque démarrage de l’ordinateur.

Modification de fstab

Le fichier “fstab” contient des descriptions des systèmes de fichiers à monter au démarrage du système. Avant d’y apporter des modifications, nous en ferons une copie de sauvegarde à laquelle nous pourrons revenir en cas de problème.

sudo cp / etc / fstab /etc/fstab.orig

Nous pouvons maintenant modifier le fichier fstab.

sudo gedit / etc / fstab

sudo gedit .etc.fstab dans une fenêtre de terminal

Vous devez ajouter une ligne à la fin du fichier pour monter notre nouveau répertoire / home. Si vos identificateurs de lecteur et de partition sont différents de ceux utilisés dans cet exemple, remplacez-les par le / dev / sdb1 illustré ici.

Écrivez le nom de la partition au début de la ligne, puis appuyez sur Tab.

Tapez le point de montage / home et appuyez sur Tab.

Entrez la description du système de fichiers ext4 et appuyez sur Tab.

Entrez les valeurs par défaut pour les options de montage et appuyez sur Tab.

Tapez le chiffre 0 pour l’option de vidage du système de fichiers et appuyez sur Tab.

Tapez le chiffre 0 pour l’option de vérification du système de fichiers.

Utilisez gedit pour modifier le fichier fstab

Enregistrez le fichier Fstab.

Vérifications finales sur votre système Linux

Lorsque votre système redémarre, vérifions que le répertoire / home se trouve réellement sur votre nouveau disque dur et que votre système n’a pas (miraculeusement) réutilisé l’ancien répertoire / home de quelque manière que ce soit.

df / dev / sdb1

df / dev / sdb1 dans une fenêtre de terminal

Super, il est monté dans / home. Mission accomplie.

Une fois que vous êtes parfaitement sûr de ne plus avoir besoin de la sauvegarde de votre ancien répertoire / home, vous pouvez le supprimer:

cd /

sudo rm -rf home.orig /

sudo rm -rf home.orig / dans une fenêtre de terminal

Et bien sûr, si vous trouvez que quelque chose n’a pas été copié de l’ancien / home vers le nouveau / home, vous pourrez le récupérer à partir de la sauvegarde que vous avez faite avant de commencer.

Home sweet home

Maintenant que vous avez séparé votre répertoire / home du reste de la partition du système d’exploitation, vous pouvez réinstaller votre système d’exploitation et vos données seront intactes. Tout ce que vous avez à faire est de modifier le fichier fstab pour monter votre deuxième disque dans / home.

Et puisque tous vos fichiers de points sont dans votre répertoire / home, lorsque vous activez vos différentes applications, ils trouveront tous vos paramètres, préférences et données.

Cela simplifie les réinstallations et les risques liés aux mises à jour.

