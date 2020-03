L’inventaire des étuis iPhone 9 arrive chez Best Buy, d’autres détaillants avec une date de commercialisation le 5 avril

L’iPhone 9, dont la rumeur fait long feu, devrait sortir à un moment donné au printemps. Maintenant, les accessoires des fabricants de boîtiers font leur chemin vers des détaillants tels que Best Buy, avec des instructions spécifiques pour ne pas inventorier les produits avant la fin de cette semaine.

L’image que vous voyez ci-dessus montre un étui Urban Armor Gear pour le «nouvel iPhone 4,7 pouces, 2020». Selon un pronostiqueur ., ces cas, entre autres, sont envoyés cette semaine à des détaillants tels que Best Buy. Ces détaillants, cependant, sont invités à ne pas être commercialisés avant le 5 avril – dimanche prochain.

Nous avons déjà vu des étuis pour iPhone 9 et iPhone SE 2 provenant de détaillants en ligne, mais l’inventaire réel envoyé à Best Buy est une étape plus importante du processus. Cela ne se produit que beaucoup plus près de la sortie d’un appareil.

Ce qui est également remarquable, c’est qu’on dit à Best Buy de ne pas inventorier ces cas avant le 5 avril, dimanche prochain. Il est peu probable que le 5 avril soit la date de sortie de l’iPhone 9, mais une possibilité est qu’Apple annonce l’iPhone 9 cette semaine avec une disponibilité la semaine prochaine.

Cependant, Best Buy et d’autres détaillants ne veulent tout simplement pas que les coques iPhone 9 apparaissent dans leur inventaire ou soient disponibles à l’achat avant l’annonce officielle d’Apple.

L’iPhone 9 devrait être un suivi de 4,7 pouces de l’iPhone 8. Selon la rumeur, Touch ID et un design presque identique à l’iPhone 8, mais avec un processeur A13 à l’intérieur. Apple développerait également un «iPhone 9 Plus» avec un écran plus grand de 5,5 pouces.

En savoir plus sur le soi-disant iPhone 9 ou iPhone SE 2 sur les liens ci-dessous:

