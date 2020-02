L’inventeur du copier-coller meurt à 74 ans

L’informaticien Larry Tesler, connu pour avoir inventé les concepts informatiques du couper, copier et coller, est décédé à 74 ans.

Tesler est né à New York en 1945 et a étudié l’informatique à Stanford. Après ses études, il a travaillé dans les départements de génétique et d’informatique de l’université avant de devenir assistant de recherche au Stanford Artificial Intelligence Laboratory.

En 1973, Tesler a rejoint le centre de recherche Palo Alto de Xerox (PARC) et c’est là qu’il a développé le couper, copier et coller. Ces concepts ont joué un rôle déterminant dans le développement des éditeurs de texte et des premiers systèmes d’exploitation informatiques.

Alors que couper, copier et coller a été développé au PARC, le centre de recherche est plus connu pour ses premiers travaux sur les interfaces utilisateur graphiques et l’utilisation d’une souris pour les naviguer parce que le co-fondateur d’Apple, Steve Jobs, a utilisé bon nombre de ses idées comme source d’inspiration pour les produits d’Apple. . En fait, Tesler faisait même partie de certaines visites de Jobs à Xerox.

Informatique sans modalité

En plus de créer du couper, copier et coller, Tesler était également un grand partisan d’un concept appelé informatique «sans modélisation». Fondamentalement, l’informatique non modale tourne autour de l’idée qu’un programme ne devrait pas avoir différents «modes» où l’entrée d’un utilisateur fonctionne différemment selon le mode dans lequel il se trouve.

Selon le site Web personnel de Tesler, lui et un collègue nommé Tim Mott ont développé l’idée tout en travaillant sur l’éditeur de texte gitan au PARC. Il croyait tellement en l’informatique non modale que l’URL de son site est en fait nomodes.com.

Tesler a rejoint Apple en 1980 et il a travaillé dans l’entreprise jusqu’en 1997 où il a finalement accédé au poste de scientifique en chef. Pendant ce temps, il a travaillé sur un certain nombre de produits dont le Macintosh, QuickTime, Lisa et même la tablette Newton. Le Macintosh et Lisa ont été les premiers ordinateurs personnels à intégrer la fonctionnalité couper, copier et coller grâce à l’implication de Tesler dans leur développement.

Après avoir quitté Apple en 1997, Tesler a eu plusieurs courts séjours dans un certain nombre d’autres grandes sociétés, notamment Amazon, Yahoo !, 23andMe et d’autres.

La contribution de Tesler à l’informatique ne sera pas oubliée de sitôt, car les concepts de couper, copier et coller sont devenus fondamentaux pour la façon dont nous utilisons les ordinateurs et même les smartphones aujourd’hui.

