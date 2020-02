l’inventeur du Copy-Paste qui a inspiré Steven Jobs est mort

Peut-être que personne ne sait qui était Larry Tesler, un informaticien américain décédé le 17 février à l’âge de 74 ans, mais si sur votre ordinateur vous connaissez copier-coller en utilisant les touches CTRL + C et CTRL + V alors vous lui devez. Avec son collègue Timothy Mott, Tesler a inventé ce système en 1973 pour faciliter le transfert de parties de texte vers des traitements de texte, éliminant ainsi la nécessité de les réécrire à chaque fois.

Tesler a été parmi les pionniers de l’informatique moderneà tel point que Steve Jobs lui-même a dit un jour que rien n’aurait pu être inventé sans l’aide de l’inventeur du copier-coller. Tesler c’est dans l’équipe qui a organisé les premières interfaces graphiques pour écrire des textes, il a été le premier à utiliser un ordinateur portable et de concevoir le système graphique d’aujourd’hui avec des symboles et des icônes qui auraient changé à jamais les tablettes et les smartphones.

Le chemin de l’innovation de Larry Tesler a commencé au début des années 1970 lorsque l’homme est entré au Xerox Palo Alto Research Center (PARC), un centre de recherche qui allait devenir légendaire dans l’histoire de l’informatique. Le fabricant de copieurs avait déjà développé un ordinateur portable en 1973, alors que deux ans plus tard Tesler avec Mott a conçu Gypsy, le premier traitement de texte qui a utilisé la souris pour sélectionner les options et les paramètres à partir d’une interface graphique.

Larry Tesler: l’inventeur du Copy-Paste qui a inspiré Steven Jobs est décédé

S’il semble évident aujourd’hui qu’un ordinateur ou un smartphone possède des images et des icônes, il y a cinquante ans, un terminal ne montrait qu’un écran noir et blanc qui n’acceptait que les commandes de texte pour effectuer ses tâches. C’est précisément à ce moment que Tesler a inventé la fonction copier-coller, pour lui que la simplicité des processus avait fait sa raison de vivre.

Travailler au Xerox PARC, Tesler a essayé de promouvoir autant que possible le concept d’interfaces faciles à utiliser, tandis que les inventions collatérales (comme l’ordinateur portable) n’ont jamais été exploitées par le géant de l’imprimante. C’est Steve Jobs en 1979 qui a profité des idées de Xerox, comme il l’a dit à Tesler: “vous êtes assis sur une mine d’or! Je ne peux pas croire que Xerox n’en ait pas profité. »

Jobs a sûrement copié certaines idées nées au PARC, il a reçu des investissements dans Apple de Xerox lui-même, mais seuls lui et Wozniak avaient les bonnes idées pour les améliorer et en faire un succès commercial. Tesler a réalisé que Jobs avait raison et est allé travailler pour Apple en 1980 contribuer au succès de l’entreprise.

En 1997, Tesler a quitté Apple et a fondé une petite société de logiciels spécialisée dans la programmation de systèmes de langage pour les écoles, tout en pour Amazon a amélioré l’interface du site pour les achats en ligne. À partir de 2005, il s’est montré de moins en moins originaire de certaines parties de la Silicon Valley et avant de partir, Larry Tesler a travaillé comme consultant externe pour plusieurs entreprises.