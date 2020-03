L’investisseur évalue les meilleurs actifs dans lesquels investir après le tsunami économique mondial

L’un des investisseurs les plus éminents, le co-fondateur de Morgan Creek Digital, Anthony Pompliano, évalue les meilleurs actifs à investir dans les prochains mois.

Comment pouvez-vous investir correctement dans les crypto-monnaies? Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien et vous pouvez avoir toutes les informations à ce sujet, si vous voulez que vos crypto-monnaies deviennent des actifs dans un proche avenir.

Dans une nouvelle lettre, le promoteur de la crypto-monnaie ouverte mentionne que Bitcoin est leur choix numéro un pour émerger après l’atténuation de cette pandémie de coronavirus (COVID-19), fournissant un score de 11/10.

Pompliano a souligné que la réduction de moitié du Bitcoin pourrait réduire de moitié le taux de nouveaux Bitcoins entrant sur le marché, en contraste frappant avec l’augmentation de l’impression monétaire et l’assouplissement quantitatif des gouvernements du monde entier. .

La lettre ouverte et qui qualifie les meilleurs actifs à investir après le tsunami

Pompliano mentionne comment un choc de demande positif s’est produit, presque en même temps qu’un choc d’offre négatif se produit. Cela pourrait devenir l’avancée de la monnaie numérique décentralisée. En ce qui concerne les objectifs de prix, cet investisseur évalue comment il pense que Bitcoin pourrait continuer à obtenir 20 000 $ et 100 000 $ au cours des deux prochaines années.

De même, il mentionne comment le deuxième meilleur investissement est les actions. Il leur donne une note globale de 8/10 et mentionne que la reprise sera très différente pour les secteurs qui ont été fortement touchés par le nouveau coronavirus.

Le plus grand risque pourrait être que ces entreprises fassent faillite parce que la plupart de leurs revenus se sont évaporés. Être beaucoup plus susceptible de voir une consolidation importante dans d’autres secteurs avec l’aide du gouvernement, pour éviter la destruction de secteurs entiers. Ces actions qui ne semblent pas si coûteuses pour cet investisseur pourraient concerner les hôtels, les compagnies aériennes et les secteurs alimentaires.

Comment est le secteur pétrolier et minier?

En ce qui concerne le secteur pétrolier, Pompliano lui attribue une note de 5/10 et mentionne qu’en fin de compte, le produit est trop risqué dans son concept. Surtout par rapport aux autres opportunités qui se sont présentées en raison du ralentissement économique mondial.

Enfin, dans le secteur de l’or, cela vous donne une surprise

note de 3/10. Bien qu’il expose que les actifs qui sont protégés contre

l’inflation aura de bons résultats au cours des deux prochaines années et des questions

il y a un avantage suffisant pour pouvoir investir dans le métal précieux populaire.

Il mentionne également comment il a réussi à voir que l’or a dépassé les attentes actuelles et a facilement éclipsé 2 000 $. Cependant, il ne pense pas qu’il le verra dépasser les 2 500 $ au cours des 2 prochaines années.

Qu’attend-on de ces prochaines années

Un investisseur serait à la recherche d’un rendement de 35% à 65% au cours des 2 prochaines années. Cela a déterminé qu’un grand nombre d’investisseurs se lancent dans des rendements comme celui-ci en temps normal. Cependant, il est très probable qu’il y aura un ralentissement par rapport aux autres actifs au cours de la même période.

Pompliano mentionne que ses choix ne sont pas des recommandations d’investissement et il souligne comment vous devez effectuer vos propres recherches. Vous ne devez acheter que ceux que vous pouvez vous permettre de perdre et garder à l’esprit que vous pourriez perdre la totalité de l’investissement.