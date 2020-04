L’iPad 5G Pro avec mini-écran LED aurait été reporté à 2021 – .

Apple devrait lancer son premier iPad 5G iPad cet automne, mais le lancement aurait été reporté à 2021 en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus en cours.

L’iPad Pro 2021 comprendra un mini-écran LED et prendra en charge les réseaux cellulaires 5G.

Les modèles d’iPhone 5G d’Apple sont toujours sur la bonne voie pour les débuts cet automne.

Selon la plupart des comptes, le premier iPhone 5G fera ses débuts cet automne malgré le chaos provoqué par la nouvelle pandémie de coronavirus. Certains rapports affirment qu’Apple est en retard, mais le consensus général est que l’iPhone 12 sera sorti avant la fin de l’année, même s’il arrive un peu plus tard que sa date de sortie prévue pour septembre. Mais il semble que le premier iPad 5G puisse avoir un destin différent, si l’on en croit un nouveau rapport.

Economic Daily News à Taiwan rapporte qu’Apple a décidé de retarder le lancement de son iPad 5G 12,9 pouces du deuxième semestre de cette année au printemps 2021. Initialement, des rumeurs suggéraient qu’Apple lancerait un nouveau modèle d’iPad Pro dans le printemps (qui a été révélé le mois dernier) et une seconde à l’automne.

En plus d’être la première tablette Apple à prendre en charge les réseaux cellulaires 5G, l’iPad Pro fin 2020 devait comporter une technologie d’affichage mini-LED et un processeur A14 pour égaler les performances des modèles d’iPhone de nouvelle génération. Le modèle annoncé en mars a connu quelques améliorations notables, notamment un nouveau système de caméra à double objectif, un scanner LiDAR, des micros de qualité studio et une puce Bionic A12Z plus rapide, mais il s’agissait plus d’un rafraîchissement que de l’introduction d’un nouvelle génération. Maintenant, cette nouvelle génération n’arrivera apparemment pas du tout en 2020.

Alors que la taille du prochain modèle iPad Pro suggère que le design sera similaire, les améliorations technologiques seront notables. La 5G n’a pas encore pénétré pleinement le marché mondial, les premiers retours ont été impressionnants. Les opérateurs ont atteint des vitesses de téléchargement maximales bien supérieures à 1 Gbit / s, ce qui signifie que vous pouvez potentiellement télécharger des fichiers sur votre iPad plus rapidement sur une connexion cellulaire que sur votre Internet domestique.

En ce qui concerne les mini-LED, la technologie d’affichage avancée offrirait un meilleur contraste, un meilleur temps de réponse et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux écrans LCD. Plusieurs produits Apple dotés de mini-écrans LED seraient en préparation, mais comme le souligne ., la pandémie en cours pourrait affecter plusieurs lancements de produits à venir.

L’iPad 5G ne verra peut-être pas le jour en 2020, mais Apple devrait toujours investir massivement dans la 5G cette année. Les rumeurs suggèrent qu’Apple lancera quatre modèles d’iPhone en 2020 avec prise en charge 5G, et des rapports récents affirment que ces nouveaux modèles d’iPhone auront des encoches plus petites que celles que nous avons vues les années précédentes.

