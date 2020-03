L’iPad 5G Pro avec mini écran LED pourrait arriver fin 2020 – .

Selon les rumeurs, l’iPad Pro avec 5G, rétro-éclairage mini-LED, ou les deux, serait lancé fin 2020.

Les sources de la chaîne d’approvisionnement indiquent à DigiTimes que la mini-LED va recevoir un grand coup de pouce d’Apple, car la société souhaite utiliser la technologie sur des appareils de taille moyenne comme l’iPad Pro.

Pendant ce temps, Jon Prosser dit qu’un iPad 5G Pro avec une nouvelle puce A14X devrait sortir cet automne.

Apple aurait peut-être dû annuler son événement médiatique au printemps en raison de la pandémie qui balayait actuellement la planète, mais cela n’a pas empêché la société de dévoiler quelques nouveaux produits cette semaine. Mercredi matin, Apple a discrètement publié deux communiqués de presse sur son site Web – l’un révélant un tout nouvel iPad Pro avec un scanner LiDAR, et l’autre annonçant un MacBook Air avec un prix moins cher et un clavier amélioré.

Aussi intrigant que soit le nouvel iPad Pro, il pourrait également être un bouchon alors qu’Apple se prépare à lancer une nouvelle tablette révolutionnaire cet automne. Nous avons entendu d’innombrables rumeurs sur les plans d’Apple pour la gamme iPad, mais les rapports commencent à brosser un tableau plus clair de ce que l’iPad de la fin de 2020 aura à offrir, y compris la technologie 5G et mini-LED.

Commençons par un nouveau rapport DigiTimes, qui dit que les entreprises de LED développent actuellement la capacité des plaquettes, des puces et des emballages en raison de leur optimisme concernant la technologie des mini-LED, et l’intérêt manifesté par Apple pour celui-ci:

Apple préfère apparemment la mini LED à OLED pour ses appareils de taille moyenne et lancera un iPad Pro avec mini rétro-éclairage LED au quatrième trimestre 2020.

Des sources du secteur indiquent également à DigiTimes que «les mini-LED devraient bénéficier d’un coup de pouce significatif dans les applications alors qu’Apple procède à la R&D des appareils adoptant le rétro-éclairage des mini-LED, et pourrait commercialiser davantage de tels appareils au cours des cinq prochaines années». Cela pourrait être le prochain grand saut pour la gamme iPad.

À peu près au moment où le rapport DigiTimes a été publié, l’analyste Jon Prosser (qui a prédit avec précision la révélation des nouveaux appareils Apple plus tôt cette semaine et a ensuite affirmé que les iPhone 9 et 9 Plus étaient entrés en production de masse) a déclaré sur Twitter qu’un iPad 5G Pro sortira «vers la fin de cette année (sauf retards supplémentaires)». Dans son tweet, il dit que la seule différence entre l’iPad Pro fin 2020 et celui qui vient d’être lancé est la puce A14X qui figurera dans le nouveau modèle. Tout le reste restera apparemment le même:

Nouveau iPad Pro 5G à venir vers la fin de cette année (sauf retards supplémentaires).

Puce A14X. Même chose d’autre.

– Jon Prosser (@jon_prosser) 19 mars 2020

Quand quelqu’un a posé des questions sur le penchant d’Apple pour rafraîchir la gamme iPad tous les 18 mois, Prosser a expliqué que le nouvel iPad Pro était le «rafraîchissement complet» et qu’un autre ne se produirait que l’année prochaine. Le processeur A14X est le seul changement notable, et uniquement parce qu’il était nécessaire pour gérer la 5G. Prosser n’a pas du tout mentionné la technologie des mini-LED, donc il n’est pas clair si ses sources disent quelque chose de différent des sources qui ont parlé à DigiTimes.

