L’iPad a dominé l’industrie des tablettes en 2019, selon les données de revenus de Strategy Analytics

Strategy Analytics sort aujourd’hui de nouvelles données couvrant l’industrie des tablettes en 2019. Le rapport se concentre spécifiquement sur le «marché mondial des processeurs d’applications pour tablettes», ce qui signifie que la répartition se fait entre les fabricants de puces tels qu’Apple, MediaTek, Qualcomm et Intel en termes de revenus. .

Notamment, ce rapport fournit des données intéressantes pour l’iPad car Apple fabrique les processeurs utilisés dans chaque modèle d’iPad. Les processeurs de la série A d’Apple sont devenus incroyablement puissants au fil des ans, et ces données de Strategy Analytics soulignent à quel point ces processeurs sont devenus critiques pour les affaires de l’iPad.

Selon les données, Apple a dominé avec une part de 44% des revenus du processeur d’applications pour tablettes. Autrement dit, Apple a représenté 44% du chiffre d’affaires généré par les fournisseurs de processeurs pour tablettes en 2019, en hausse d’une année sur l’autre.

Après Apple, les autres principaux acteurs du marché sont Qualcomm et Intel, qui représentent tous deux 16% du chiffre d’affaires. Une combinaison d’autres sociétés sous «Autres» représentait les 24% restants du chiffre d’affaires, y compris Samsung et MediaTek.

