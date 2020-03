L’iPad mini 5 atteint un niveau record, Mac mini amélioré 150 $ de réduction, plus

Les meilleures offres de mercredi incluent l’iPad mini 5, un nouveau record absolu d’Amazon, le Mac mini i7 amélioré d’Apple à 150 $ de réduction et Powerbeats3 à 70 $. Vous trouverez tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

L’iPad mini 5 bat tous les records d’Amazon

Amazon propose l’iPad mini 5 Wi-Fi 64 Go d’Apple pour 350 $. Vous pouvez économiser sur des configurations supplémentaires sur Amazon avec des prix en baisse dans le panier. Toutes les offres d’aujourd’hui correspondent à nos mentions précédentes ainsi qu’au plus bas historique d’Amazon.

Le dernier iPad mini d’Apple offre une conception ultra-portable, un écran Retina de 7,9 pouces et une puce A12 + un coprocesseur M12. Touch ID complète la liste des fonctionnalités notables ainsi que la prise en charge d’Apple Pencil. Nous avons annoncé son facteur de forme intelligent comme une caractéristique déterminante «lorsque la portabilité compte le plus» dans notre examen pratique.

Mac mini amélioré 150 $ de rabais

B&H propose le Mac mini amélioré à 3,2 GHz i7 / 16 Go / 512 Go d’Apple pour 1 549 $. Cela représente une baisse de 150 $ par rapport au taux courant et un match des meilleurs que nous ayons vus sur ce modèle.

Le Mac mini est livré avec des E / S, dont quatre ports Thunderbolt 3, deux ports USB 3.1 de type A, HDMI, Gigabit Ethernet et plus encore. La mise à niveau vers le SSD plus grand est une bonne chose, car il est presque impossible de le faire vous-même sur le Mac mini 2018. Consultez notre examen pratique pour plus de détails sur le Mac mini 2018.

Les Powerbeats3 coûtent 70 $

Amazon propose les écouteurs intra-auriculaires sans fil Powerbeats3 en rouge pour 70 $. Initialement de 200 $, l’offre d’aujourd’hui est en baisse par rapport au prix habituel de 100 $ et à un nouveau record absolu d’Amazon. Avec un temps plus chaud et le printemps à l’horizon, opter pour cette paire d’écouteurs sans fil populaires à bas prix est un excellent moyen de se préparer pour les entraînements et les longues courses. Les Powerbeats3 sont soutenus par la puce Apple W1 avec couplage rapide, contrôle Siri et jusqu’à 12 heures de lecture sur une seule charge. Une fonctionnalité intéressante est qu’après 5 minutes de mise sous tension, vous aurez une heure de lecture.

Le Thunderbolt 3 Dock de CalDigit tombe à un nouveau creux

B&H propose la station d’accueil CalDigit TS3 Plus Thunderbolt 3 pour 200 $. Habituellement vendu à 280 $, un prix que vous trouverez sur Amazon en ce moment, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser plus de 28%, bat notre mention précédente de 30 $ et marque un nouveau plus bas historique. Si vous espérez créer la configuration de bureau ultime alimentée par un MacBook, ne cherchez pas plus loin que le TS3 Plus. Ce concentrateur dispose d’une multitude d’E / S pour votre Mac, y compris cinq ports USB, trois sorties USB-C, DisplayPort, Gigabit Ethernet, etc. De plus, le chargement USB-C de 85 W vous permet de vous connecter à toutes ces entrées avec un seul câble tout en alimentant votre Mac. En savoir plus dans notre examen pratique.

Le thermostat HomeKit de Honeywell coûte 87 $

Home Depot offre le thermostat intelligent Honeywell T5 HomeKit pour 87 $. C’est environ 40 $ de moins que ce qu’il cherchait chez Amazon avant de se vendre et bat le prix le plus bas que nous ayons suivi de 2 $. Avec Honeywell T5, peu importe si vous préférez Alexa ou HomeKit car vous pouvez modifier les températures de votre maison intelligente en utilisant l’un ou l’autre écosystème. Ayant utilisé un thermostat intelligent depuis de nombreuses années maintenant, c’est devenu l’une des premières installations que je réalise chaque fois que je déménage. J’adore pouvoir changer rapidement la température du lit si j’ai trop chaud ou trop froid.

