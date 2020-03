L’iPad Pro frappe à bas prix sur Amazon avec un nouveau modèle prêt pour la sortie – .

Apple a récemment annoncé une gamme actualisée de modèles d’iPad Pro pour 2020 qui sont sur le point d’être lancés.Amazon propose donc les modèles iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces de la génération actuelle aux prix les plus bas jamais enregistrés.

Le nouvel iPad Pro 2020 a un nouvel appareil photo astucieux, mais il n’est en fait pas plus puissant que le modèle actuel, selon des tests de référence.

Dans cet esprit, l’achat d’un iPad Pro à prix réduit sur Amazon en ce moment est un moyen fantastique de profiter de toute cette puissance sans payer le prix fort pour un nouveau modèle 2020.

Apple vient d’annoncer les nouvelles versions 2020 de son iPad Pro 11 pouces et de son iPad Pro 12,9 pouces, et ils sont… euh… d’accord. Il y a une nouvelle caméra astucieuse avec un support AR amélioré grâce à un nouveau capteur LIDAR, si c’est votre truc. Il y a aussi quelques autres petites mises à niveau et un processeur de nouvelle génération, bien que des tests de référence aient montré que le nouveau processeur A12Z d’Apple n’est vraiment pas plus rapide ou plus puissant que le chipset A12X dans les modèles iPad Pro actuels. En fait, les nouvelles versions de l’iPad Pro semblent être un gaspillage d’argent total si l’on considère les remises importantes qu’Amazon offre actuellement sur son inventaire iPad Pro restant. C’est vrai, Amazon nettoie ses étagères et vous êtes sur le point d’en récolter les bénéfices!

Maintenant, avant même de conclure les offres, il y a de bonnes nouvelles que vous devez savoir: ces modèles d’iPad Pro sont en stock et prêts à être expédiés dès maintenant. C’est assez rare depuis qu’Amazon a temporairement arrêté de réapprovisionner et d’expédier les éléments non essentiels, mais si vous prenez un iPad Pro en ce moment, vous l’aurez entre les mains d’ici la fin de la semaine.

Dans cet esprit, vous trouverez actuellement sur Amazon les remises les plus importantes jamais enregistrées sur les modèles iPad Pro d’Apple. Les prix commencent à seulement 699,99 $ pour un iPad Pro 11 pouces avec 64 Go de stockage. Ce modèle se vend normalement à 800 $. Le modèle 256 Go bénéficie d’une remise encore plus importante de 150 $ à 799,99 $, et vous trouverez d’autres modèles avec des économies encore plus importantes.

Si vous voulez le modèle haut de gamme avec un écran encore plus massif, l’iPad Pro 12,9 pouces est également en vente dès maintenant. Les modèles 64 Go sont épuisés, mais vous pouvez accrocher un iPad Pro 12,9 pouces avec 256 Go pour 999,99 $, une économie de 150 $. Les rabais deviennent encore plus importants si vous choisissez des capacités de stockage plus élevées, et les économies atteignent 350 $.

Enfin, si vous voulez juste un nouvel iPad et que vous cherchez à dépenser le moins possible, la dernière version de l’iPad 10,2 pouces d’Apple est en vente dès maintenant sur Amazon à partir de seulement 279 $.

