L’iPhone 11 était l’iPhone le plus vendu au cours de chaque semaine du trimestre des vacances, selon Tim Cook

Cet après-midi, lors de l’appel des résultats d’Apple avec les investisseurs et les analystes au premier trimestre de 2020, Tim Cook a offert des détails supplémentaires sur les ventes d’iPhone pendant le trimestre des fêtes. Apple ne rapporte plus de ventes unitaires, mais Cook a déclaré que l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu au cours de la période de trois mois.

Selon Cook, l’iPhone 11 était le modèle d’iPhone le plus vendu chaque semaine au cours du premier trimestre de l’exercice 20200, battant l’iPhone 11 Pro et l’iPhone XR moins cher. En fait, Cook a déclaré que les trois derniers iPhones étaient les trois iPhones les plus populaires chaque semaine au cours du trimestre.

Cela signifie que pendant le premier trimestre de l’exercice 2020, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max étaient les trois iPhones les plus vendus, au cours de chaque semaine du trimestre. Cela est particulièrement notable lorsque vous regardez l’iPhone XR, qu’Apple vend toujours à 599 $.

Apple a cité deux principaux moteurs au-delà des bonnes performances de l’iPhone au premier trimestre 2020: les échanges et les versements de carte Apple. Selon l’entreprise, les échanges d’iPhone dans les magasins Apple ont doublé en glissement annuel, ce qui a permis d’établir un nouveau record historique pour la vente au détail d’Apple.

En ce qui concerne les achats mensuels par carte Apple de l’iPhone, Cook a déclaré que la nouvelle option représentait l’une des raisons de la croissance de l’iPhone au cours du trimestre. Le facteur limitant, cependant, est que la carte Apple n’est disponible qu’aux États-Unis, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Cook a noté que l’iPhone 11 était jusqu’à présent particulièrement populaire en Chine. Au cours du trimestre, Apple était responsable de trois des quatre smartphones les plus vendus en Chine urbaine.

En fin de compte, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 56 milliards de dollars sur l’iPhone au cours du trimestre, en hausse de 8% d’une année sur l’autre. Lisez notre récapitulatif complet des résultats d’Apple ici.

