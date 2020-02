L’iPhone 12 peut utiliser une antenne 5G personnalisée avec des modems Qualcomm

Après avoir réglé son combat juridique avec Qualcomm l’année dernière et obtenu un approvisionnement en puces 5G pour ses iPhones 2020, les choses semblaient se tourner vers Apple pour apporter la norme cellulaire de nouvelle génération à sa gamme d’iPhone 12. Cependant, un nouveau rapport indique aujourd’hui qu’Apple n’est pas satisfait de l’antenne de Qualcomm conçue pour fonctionner avec ses puces 5G et qu’elle pourrait faire la sienne … pour les iPhones de cet automne.

La source anonyme de Fast Company affirme que l’antenne QTM 525 5G de Qualcomm ne fonctionnerait pas avec l’épaisseur prévue des iPhones 2020 d’Apple.

Apple a reculé devant le module d’antenne à ondes millimétriques QTM 525 qui lui est proposé par Qualcomm car il ne correspond pas au design industriel élégant qu’Apple souhaite pour le nouveau téléphone, a déclaré à Fast Company une source connaissant les plans d’Apple. Qualcomm fournira la puce de modem 5G – son Snapdragon X55, également utilisé dans les nouveaux téléphones Samsung Galaxy S20 – pour le dernier iPhone, qui sera probablement annoncé à l’automne.

Mais même si Apple travaillerait sur sa propre antenne 5G pour fonctionner avec la puce Snapdragon X55 5G de Qualcomm, la source a déclaré à Fast Company qu’Apple pourrait toujours reculer et utiliser l’antenne 5G de Qualcomm.

Cependant, Apple conçoit généralement sur plusieurs pistes, et il travaille simultanément sur une autre conception qui utilise à la fois le modem et l’antenne Qualcomm. Il pourrait revenir par défaut à cette option plus tard cette année, a déclaré notre source. Mais cela obligerait Apple à se contenter d’un iPhone légèrement plus épais qu’il ne le souhaite.

Noté par Fast Company, Apple a une histoire en désordre avec la conception de ses propres antennes, comme l’iPhone 4 et le «antennagate» qui a suivi. Avec l’ampleur attendue des débuts en 5G, ce serait un moment difficile pour un scénario similaire. De plus, la source de Fast Company a précisé que les antennes 5G sont plus délicates que les antennes 4G.

Les antennes requises pour les appareils 5G à ondes millimétriques (ondes millimétriques) sont plus difficiles à concevoir que les autres types d’antennes. Parce que ces antennes envoient et reçoivent des signaux de fréquence plus élevée que les générations précédentes, selon notre source, il y a moins de marge d’erreur dans leur conception et leur fabrication. Une légère imperfection dans une antenne sortant de la chaîne de production pourrait entraîner des problèmes de connexion ultérieurement.

Au-delà d’Apple qui veut empêcher ses iPhones 2020 de s’épaissir en raison de l’antenne 5G de Qualcomm, une autre raison pour laquelle il voudra peut-être fabriquer la sienne pourrait être du mauvais sang qui reste de son procès avec Qualcomm.

Apple ne veut pas seulement utiliser sa propre antenne pour des raisons de conception industrielle. En général, l’entreprise souhaite le moins de pièces Qualcomm dans l’iPhone possible. Comme le dit notre source, Apple a toujours le sentiment de «se faire payer des redevances» par Qualcomm.

