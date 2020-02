L’iPhone 12 pourrait bénéficier d’une nouvelle technologie de charge ultra-rapide – .

Nous avons constaté des améliorations incroyables des vitesses de traitement, de la puissance graphique et des fonctionnalités de l’appareil photo sur les smartphones ces dernières années, mais l’une des fonctionnalités qui se retrouve à plusieurs reprises en tête de la liste des plus recherchées par de nombreux consommateurs est une durée de vie de la batterie plus longue. Il est difficile de profiter de toutes les améliorations de votre téléphone si l’appareil est toujours sous assistance respiratoire, c’est pourquoi certains des plus grands fournisseurs du marché envisagent d’apporter un changement majeur.

IT Home rapporte qu’Apple, Huawei, OPPO et Samsung prévoient tous d’utiliser la technologie du nitrure de gallium (GaN) pour des solutions de charge plus rapides. Un journal est même allé jusqu’à affirmer que «cette année, plusieurs fabricants de la même taille que Xiaomi publieront des adaptateurs d’alimentation GaN», se référant éventuellement aux fournisseurs ci-dessus.

Apple pourrait-il envisager de sortir un adaptateur d’alimentation GaN avec l’iPhone 12?

Alors que la technologie GaN est similaire au silicium, un chargeur GaN nécessite moins de composants et peut supporter des tensions plus élevées que le silicium. De plus, le courant passe plus rapidement par un appareil GaN. Nous n’entrerons pas dans le vif du sujet, mais les chargeurs GaN fonctionnent simplement mieux que leurs homologues au silicium de pratiquement toutes les manières imaginables.

Si vous voulez voir à quel point le nitrure de gallium fait la différence, ne cherchez pas plus loin que le nouveau chargeur Xiaomi GaN USB Type-C 65W, qui est capable de charger le Xiaomi Mi 10 Pro de 0% à 100% en seulement 45 minutes. La société note également que l’accessoire chargera l’iPhone 11 50% plus rapidement que le chargeur 5W fourni dans la boîte. Mais imaginez à quel point ce serait plus rapide si ces téléphones prenaient en charge une charge rapide de 65 W?

Comme vous pouvez le voir dans l’image en haut de cet article, le chargeur Xiaomi 65W GaN est incroyablement compact, surtout compte tenu de sa puissance supérieure à celle des chargeurs 45W. Il est difficile d’imaginer qu’Apple publie un adaptateur d’alimentation GaN en 2020, car nous avons été choqués de recevoir un adaptateur 18 W dans les boîtiers iPhone 11 Pro et 11 Pro Max l’année dernière, mais même l’intérêt supposé d’Apple pour la technologie est un pas dans la bonne direction .

Source de l’image: Xiaomi

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.