L’iPhone 12 pourrait être deux fois plus rapide que le Samsung Galaxy S20

L’iPhone 12 continuera d’élargir l’écart entre Apple et tous les autres fabricants de téléphones Android, selon de nouveaux critères de référence. Ce n’est pas une grande surprise, car le trio de téléphones iPhone 11 continue de battre même le Samsung Galaxy S20 Ultra.

Cette nouvelle sur l’iPhone 12 est dérivée d’une entrée de référence surprise pour le “ A14 Bionic ”, qui est le chipset que nous attendons de l’iPhone 12 (l’iPhone 11 utilise A13 Bionic, l’iPhone XS A12 Bionic, etc.). GizChina a attrapé la liste Geekbench en premier.

Dans le test, l’A14 Bionic a retourné un score monocœur de 1 658, et multicœur de 4 612. Le noyau unique est utile pour des tâches simples telles que le défilement du Web et l’utilisation des médias sociaux, tandis que les tâches multicœurs comprennent des jeux intenses et un montage photo et vidéo.

Le score multicœur est le plus élevé que nous ayons vu sur un smartphone, et cela a du sens parce que les téléphones d’Apple ont généralement les vitesses les plus élevées que nous avons vues sur les téléphones. Pour le contexte, le Samsung Galaxy S20 Plus, avec un chipset Snapdragon 865 (que beaucoup des meilleurs téléphones Android de 2020 utiliseront) nous a donné un score d’environ 3300 lorsque nous l’avons testé, ce qui n’est même pas proche, et pourtant c’est à peu près le moyenne pour un résultat Snapdragon 865.

Le score simple cœur est intrigant cependant, car des scores plus élevés sont sans doute un peu inutiles (un téléphone avec un score moyen peut effectuer les tâches de base de manière adéquate, après tout). C’est certainement un score vraiment élevé, plus du double de celui du récent Samsung Galaxy S20.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Apple pourrait vouloir des scores monocœur rapides, car il est possible que cela aide à afficher votre flux de médias sociaux avec une vitesse de rafraîchissement d’écran plus rapide (alors peut-être que l’appareil aura un écran à 90 Hz ou 120 Hz), ou peut-être qu’il y a un autre raison. Il est trop tôt pour en être sûr.

Quoi qu’il en soit, ces scores suggèrent que l’iPhone 12 pourrait écraser tous les produits phares d’Android à partir de 2020 en termes de vitesses de traitement, donc les téléphones Snapdragon 865 comme le Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro, Sony Xperia 1 II et plus pourraient avoir un courir pour leur argent.

La nouvelle date de sortie de l’iPhone 12 est attendue fin septembre après un lancement anticipé ce mois-ci. C’est alors que nous serons en mesure de voir si ces vitesses de traitement ultra-élevées font de l’iPhone 12 le meilleur téléphone disponible.