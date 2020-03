L’iPhone 12 Pro donnera un coup de jeune à l’encoche avant

La présentation de l’iPhone 12 est prévue pour plus tard cette année. Ce terminal sera accompagné de deux versions supérieures, l’iPhone 12 Pro et la variante Pro Max. Cela signifie qu’Apple va répéter la stratégie que nous avons vue avec la famille iPhone 11, mais en profitera pour introduire des développements importants au niveau de la conception et des spécifications.

L’iPhone 12 sera le successeur de l’iPhone 11, ce qui signifie que ce sera l’option la plus “économique” au sein de la nouvelle génération de la société Apple. Au-dessus, il y aura le modèle Pro, qui utilisera une configuration de niveau matériel plus élevé, et la version Pro Max, qui conservera ses spécifications mais aura une taille d’écran plus grande.

En termes de design, la famille iPhone 12 marquera une transition importante, puisque le cadre arrondi classique inspiré de l’iPhone 6 sera abandonné pour retour au cadre en acier inoxydable que nous avons vu sur l’iPhone 4. L’image de couverture, gracieuseté de PhoneArena, parle d’elle-même et oui, je dois dire que même si c’est un rendu informel, il a une si bonne finition que je ne serais pas surpris si le design final était pratiquement identique.

Quatre caméras sur un iPhone 12 Pro qui promet de relever la barre

En plus du nouveau design, nous sommes également très intéressés par réduction de la bordure de l’écran et la présence d’une encoche plus contenue dans la partie supérieure. À l’arrière, nous voyons un ensemble de quatre caméras situé dans un espace carré, une ligne qui reste identique à ce que nous avons vu dans la génération actuelle.

Nous n’avons pas de détails sur ses spécifications, mais il est dit qu’Apple travaille à face au Galaxy S20 Ultra, et c’est pourquoi il prépare un saut important dans les fonctionnalités photographiques de l’iPhone 12. Il est possible de penser à un capteur principal de haute qualité, un objectif grand angle, un téléobjectif pour obtenir un puissant zoom optique et un capteur de profondeur.

Le SoC de ce nouveau smartphone sera le A14, une puce qui sera fabriquée dans un processus de 5 nm et aura un CPU à huit cœurs, un GPU Apple hautes performances et une unité neuronale de nouvelle génération. La présence d’un modem 5G est également tenue pour acquise, ce qui s’accompagnerait d’une batterie de plus grande capacité afin que l’autonomie ne diminue pas.

La RAM doit être maintenue à 4 Go pour l’iPhone 12 et 6 Go pour les modèles Pro et Pro Max. Nous ne prévoyons pas d’augmentation de la capacité de stockage de base, qui restera de 64 Go. Le prix de vente augmentera considérablement par rapport à l’iPhone 11-iPhone 11 Pro, en raison de la nouvelle conception, de l’amélioration au niveau matériel et de l’inclusion de la connectivité 5G.