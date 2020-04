L’iPhone 12 Pro filtre l’arrivée de la fonction LiDAR attendue

Bien que l’inclusion du système LiDAR dans le nouvel iPad Pro 2020 ne soit pas exactement inattendue, compte tenu du temps considérable qui s’est écoulé depuis que ses fans ont commencé à le demander, nous pourrions toujours considérer son arrivée comme une petite surprise. Quelque chose que nous pourrions revoir avec l’arrivée du prochain iPhone 12 Pro.

Et est-ce que les dernières fuites indiquent Le nouveau smartphone phare d’Apple aurait cette dernière technologie pour la détection des distances au moyen d’un laser à faisceau pulsé, sous la même combinaison caméra et capteur pour une meilleure identification des objets 3D, en retouchant légèrement l’espace carré arrière pour enfin loger quatre caméras. Cela est illustré par les conceptions divulguées par un ancien partenaire de service agréé Apple, mettant en évidence un quatrième capteur représenté dans un ton sombre qui, comme l’iPad Pro 2020, représenterait la caméra LiDAR.

En fait, cette fuite indique également un lancement au cours de cette année, bien qu’il soit très probable que nous assistions à un retard jusqu’au deuxième semestre, retard principalement dû à la crise mondiale actuelle causée par COVID-19. Cependant, compte tenu de la reprise rapide en Chine, principale source de la plupart des fabricants de sa ligne téléphonique, Apple pourrait encore nous surprendre.

Que savons-nous de l’iPhone 12 à ce jour

En plus de la nouvelle inclusion de ce quatrième capteur de caméra, il est possible de penser que l’iPhone 12 aura une augmentation du capteur principal et de son objectif grand angle, en gardant le puissant téléobjectif et capteur de profondeur égal au modèle actuel.

Un autre changement notable dans la conception et la fonctionnalité proviendra de la main de l’écran, avec la réduction des bords de l’écran et la présence d’une encoche plus modérée dans la partie supérieure.

Quant à son intérieur, cette nouvelle famille de smartphones aura un SoC A14, une puce qui sera fabriquée dans le processus de 5 nm et qui aura un processeur à huit cœurs, un GPU Apple haute performance et une unité neuronale de nouvelle génération. Quant à votre RAM, elle doit être conservée dans le 4 Go pour iPhone 12, allant jusqu’à 6 Go pour les modèles iPhone 12 Pro et Pro Max. De son côté, une augmentation de la capacité de stockage de base n’est pas attendue, qui restera de 64 Go.

De plus, il est tenu pour acquis la présence d’un modem 5G, qui s’accompagnerait d’une batterie de plus grande capacité pour que l’autonomie ne diminue pas.

Enfin, bien qu’Apple semble vouloir garder sa nouvelle gamme de prix plus abordable, il est prévu que le prix final du nouvel iPhone 12 augmente considérablement par rapport à l’iPhone 11, vraisemblablement debout entre 900 et 1000 euros pour son modèle de base, et atteignant des chiffres proches de 1 500 euros pour l’iPhone 12 Pro.