L’iPhone 12 Pro Max aura une grande section photographique

La configuration des caméras est devenue l’axe central des smartphones haut de gamme, une réalité qui même l’iPhone 12 Pro Max ne peut pas être ignoré. Le nouvel Apple sera équipé d’une configuration de quatre caméras principales qui auront différentes tâches assignées, toutes dans le but de façonner une section photographique de première classe.

Comme nous pouvons le voir sur l’image jointe, l’iPhone 12 Pro Max aura un objectif principal, un grand angle, un téléobjectif et un capteur de profondeur. Si nous mettons cela ensemble, la conclusion est claire, la nouvelle Apple capturer des images de haute qualitéIl aura un zoom optique et offrira de très bons effets de flou.

Cependant, si cette information est confirmée, le nouveau smartphone star du géant de la pomme aura une lacune importante par rapport à ses rivaux, et c’est que, sans caméra arrière de type périscope, il restera limité à Zoom optique 2x et zoom numérique 10x. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, je vous rappelle que le Galaxy S20 Ultra a un Zoom numérique 100x, et il peut offrir un zoom optique 5x (sans perte d’image). Les Huawei P40 et P40 Pro devraient également avoir Zoom optique 10x.

iPhone 12 Pro Max: nouveau design et meilleures spécifications

En plus de l’introduction d’un quatrième appareil photo à l’arrière, l’iPhone 12 Pro Max sera livré avec un design renouvelé qui, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, combinera les touches les plus intéressantes de l’iPhone 4 / 4S et de l’iPhone 11 Pro Max.

Dans les images jointes, nous pouvons voir une estimation assez précise de ce à quoi pourrait ressembler la nouvelle Apple, avec un cadre en acier enveloppé dans deux feuilles de verre et une finition tout écran similaire à ce que nous avons vu dans la génération actuelle, bien qu’avec des bords beaucoup plus petits pour obtenir une ligne plus propre.

En ce qui concerne le matériel, l’iPhone 12 Pro Max et toute la série iPhone 12, utilisera SoC A14, une puce qui sera fabriquée dans le processus de 5 nm et équipée d’un processeur à huit cœurs, d’un GPU Apple et d’une unité neuronale de nouvelle génération. Il est également indiqué qu’Apple pourrait augmenter la RAM et la capacité de stockage à 6 Go et 128 Go, respectivement.