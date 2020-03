L’iPhone 12 Pro pourrait inclure un gros avantage pour l’appareil photo

Le prochain iPhone 12 Pro pourrait avoir un mode portrait bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd’hui. Les fonctionnalités de réalité augmentée peuvent également s’améliorer en fonction de la fuite du code iOS 14.

Selon ., deux des trois prochains modèles d’iPhone sont conçus pour inclure un capteur ToF pour la première fois. C’est une fonctionnalité que beaucoup s’attendaient à ce qu’Apple introduise dans sa gamme iPhone, et c’est une technologie courante utilisée sur les appareils Android haut de gamme.

iPhone 12 Pro, nous trouverons peut-être plus d’informations bientôt

Ces appareils iPhone 2020 portent le nom de code «d5x» et devraient appartenir à la famille des iPhone 12. En effet, la série iPhone 11 est mentionnée dans le même code sous le nom «d4x». Trois appareils «d5x» sont répertoriés, mais seulement deux sont configurés pour inclure ce capteur.

Un capteur ToF permet à l’appareil photo de mieux juger les distances relatives des sujets qu’il photographie, ce qui est utile pour la photographie de portrait. Cela permet à l’appareil photo de faire la distinction entre un sujet et son arrière-plan pour garantir que l’effet de flou d’arrière-plan “bokeh” est appliqué aux bonnes zones.

Il s’agit du type de fonctionnalité spécialement conçu pour les téléphones haut de gamme. Par exemple, le Samsung Galaxy S20 ne dispose pas de la technologie, mais il est disponible sur les Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra plus chers. Auparavant, nous avons également entendu que le nouvel iPad est conçu pour avoir des fonctionnalités similaires et Apple devrait l’utiliser principalement sur cet appareil pour des fonctionnalités avancées de réalité augmentée.

Quant à la gamme iPhone 12, nous nous attendons à en savoir plus dans les prochains mois, en vue du lancement prévu en septembre.