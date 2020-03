L’iPhone 12 sortira cet automne, mais les futurs produits Apple pourraient être retardés – .

L’iPhone 5G 12 devrait encore être lancé cet automne, car Hon Hai (alias Foxconn) aurait résolu les problèmes de travail qui se sont posés lorsque la pandémie de coronavirus a fermé la Chine.

La production de masse de l’iPhone 12 commencera cet été, c’est pourquoi sa date de sortie ne sera pas retardée.

Bien que l’iPhone 12 puisse être lancé à temps, d’autres futurs produits Apple pourraient encore être retardés.

Aussi secret qu’Apple porte sur les nouveaux produits, il n’est pas surprenant que nous ayons vu un déluge de rapports ces derniers jours sur le retard ou non de l’iPhone phare 2020. Il est très peu probable qu’Apple fasse même allusion à un problème avec sa chaîne d’approvisionnement dans les mois précédant la révélation de son téléphone, ce qui signifie que jusqu’à ce que des rapports de production de masse commencent à se produire, nous allons être inondés d’histoires sur l’iPhone Date de sortie du 12.

C’est une réalité à laquelle nous sommes prêts à faire face, mais lundi, un rapport de Bloomberg concernant les bénéfices trimestriels décevants de Hon Hai Precision Industry Co. a noté que l’iPhone 5G est toujours prévu pour le lancement cet automne. Nous ne doutons pas qu’un nouveau rapport surviendra dans les prochaines 24 heures pour réfuter cette affirmation, mais au milieu de toutes les rumeurs et des rapports provenant de sources anonymes, Bloomberg a beaucoup de poids en ce qui concerne les rapports sur Apple.

Malgré les performances médiocres, Hon Hai (mieux connu sous le nom de Foxconn) – le plus grand assembleur d’iPhone d’Apple – aurait résolu les problèmes de main-d’œuvre résultant de la nouvelle pandémie de coronavirus et est «de retour à sa capacité saisonnière normale». En fait, la fabrication en Chine reprend en général, et des sources disent qu’avec une production de masse qui ne devrait pas commencer avant l’été, l’iPhone 12 devrait être prêt à être expédié cet automne.

Bien que l’iPhone 12 soit sûr, cela ne signifie pas pour autant qu’Apple et d’autres acteurs majeurs de l’industrie électronique seront épargnés par les effets du coronavirus. Comme le note Bloomberg, «la société américaine et ses partenaires passent des mois, voire des années, à rechercher des composants dans le monde entier et toute interruption de ce réseau complexe pourrait retarder les futurs appareils». Nous ne verrons peut-être pas les retombées de ces perturbations cet automne, mais Apple (et d’innombrables autres sociétés) pourrait devoir ajuster leurs calendriers de sortie au cours des prochains mois et années.

Pendant ce temps, à la suite d’une fuite bêta d’iOS 14 qui a laissé échapper l’existence d’un iPhone 9 Plus, les nouvelles concernant la suite de l’iPhone SE se sont presque taries. L’iPhone plus abordable devait être dévoilé lors de l’événement de printemps d’Apple, mais l’événement n’a jamais eu lieu, et Apple a plutôt choisi de déposer une paire de communiqués de presse pour dévoiler ses nouveaux modèles MacBook Air et iPad Pro. La dernière fois que nous avons entendu, la production de masse de l’iPhone 9 a commencé, ce qui signifie que même au milieu d’une pandémie, il pourrait y avoir un nouvel iPhone sur les étagères des magasins avant la fin avril.

