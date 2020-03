L’iPhone 9 d’Apple aurait été retardé en raison d’un coronavirus – .

Il ne fait aucun doute que la prochaine série d’iPhone 12 d’Apple est le lancement le plus attendu de 2020. Nous sommes encore à six mois d’Apple pour officialiser les nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro et pourtant, des rumeurs circulent déjà à gauche et à droite. Selon les fuites de l’initié Apple le plus précis du monde, nous pouvons nous attendre à une refonte du design qui réduira les bords ronds qu’Apple utilise depuis 2014 et les remplace par des bords plats en métal comme l’ancien design de l’iPhone 5 que nous avons tous adoré. L’encoche sera toujours là pour Face ID, mais nous pouvons toujours nous attendre à des écrans améliorés avec un taux de rafraîchissement plus élevé pour rendre iOS encore plus fluide sur la série iPhone 12. De grandes améliorations de la caméra seraient également en cours, et nous devrions voir une autre grande première d’Apple: selon Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, Apple lancera quatre modèles d’iPhone différents en même temps. L’initié affirme qu’Apple lancera un iPhone 12 de 5,4 pouces et un iPhone 12 de 6,1 pouces avec des caméras arrière à double objectif ainsi qu’un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro de 6,7 pouces qui ont des caméras arrière à triple objectif, plus un capteur ToF.

Inutile de dire que c’est une nouvelle passionnante pour tous les fans d’Apple et en particulier les plus enthousiastes qui passent chaque année à un nouvel iPhone et ont donc parcouru trois modèles d’iPhone différents avec le même design. Mais il y a aussi un cinquième nouvel iPhone qui devrait sortir cette année, et il pourrait devenir l’un des modèles d’iPhone les plus populaires d’Apple. Nous parlons de l’iPhone 9 qui doit être dévoilé fin mars, mais nous pouvons avoir de mauvaises nouvelles: un nouveau rapport affirme que la sortie du téléphone a peut-être été retardée.

L’iPhone SE d’Apple, sorti en 2016, était extrêmement populaire, mais Apple a décidé de ne pas mettre à jour son iPhone moins cher chaque année comme il le fait avec les modèles iPhone phares. Cela a du sens, bien sûr, car il a aidé Apple à réduire ses coûts afin qu’il puisse vendre le téléphone pour 399 $, ce qui était beaucoup plus abordable que tout autre modèle d’iPhone à l’époque.

En 2017, l’iPhone SE de 4 pouces offrait un facteur de forme compact que beaucoup de gens voulaient encore. Ces jours-ci, cependant, la majorité des utilisateurs de smartphones dans le monde semblent préférer un écran plus grand. Dans cet esprit, le successeur de l’iPhone SE aurait le même design que l’iPhone 8 de 2017. Il a un écran plus grand de 4,7 pouces qui est un peu mieux adapté à l’utilisateur de smartphone moderne, bien qu’il n’ait pas tout -écran comme les autres modèles d’iPhone d’Apple.

La stratégie d’Apple pour le nouveau modèle semble être conforme à sa stratégie en 2016. L’iPhone 9 – qui est l’un des trois noms supposés du téléphone, les autres étant «iPhone SE 2» et simplement «iPhone» – réutilisera un l’ancien design de l’iPhone, tout comme le SE d’origine, mais il fera des spécifications plus modernes que l’iPhone 8. En fait, il pourrait avoir des spécifications presque comparables à celles de l’iPhone 11. En utilisant un design existant et des composants plus anciens qui sont en production de masse depuis des années, cependant, Apple sera en mesure de maintenir le prix à une rumeur de 399 $, tout comme le premier iPhone SE.

Ce sont toutes d’excellentes nouvelles pour les fans d’Apple à la recherche d’une option à moindre coût et pour les personnes qui manquent Touch ID. Malheureusement, ils devront peut-être attendre un peu plus longtemps que prévu pour mettre la main sur le nouvel iPhone 9.

“Les fabricants de PCB flexibles basés à Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement des appareils Apple verront leurs livraisons pour le prochain iPhone d’entrée de gamme SE2 différées du premier trimestre au deuxième, et leurs revenus du deuxième trimestre pourraient inverser les tendances saisonnières en raison du report, »A rapporté jeudi le site de nouvelles de l’industrie basé à Taïwan, DigiTimes.

Les implications ici ne sont pas claires et DigiTimes a des antécédents mitigés en matière de précision. Cela dit, le site a rapporté de nombreuses fois des informations privilégiées dans le passé. Le nouvel iPhone 9 d’Apple serait en bonne voie pour une révélation fin mars et une sortie début avril. Si tel est le cas, la production aurait sans doute déjà commencé. Après tout, les partenaires d’Apple auraient besoin d’une bonne longueur d’avance compte tenu de la forte demande pour un nouvel iPhone à 399 $.

DigiTimes poursuit en déclarant que «l’épidémie de coronavirus aurait incité Apple à différer l’arrivée des PCB pour son iPhone SE2, initialement prévu pour le lancement au premier trimestre». Le libellé «initialement prévu pour le lancement» au premier trimestre suggère que l’iPhone 9 pourrait être retardé, mais si la production avait déjà commencé, nous pourrions encore voir un lancement fin mars avec une offre limitée disponible à la sortie.

