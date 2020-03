L’iPhone 9 est retardé, comment cela affectera-t-il Apple?

Apple a dû suspendre la production en Inde, un mouvement qui finira par affecter le lancement de l’iPhone 9, un smartphone qui, comme la plupart de nos lecteurs le savent, s’inscrit dans le concept d’iPhone pas cher, un produit fondamental pour la société de la pomme mordue peut améliorer les ventes de votre produit vedette.

Nous avons déjà commenté à d’autres occasions, et la réalité n’a pas changé. Apple encore très dépendante de l’iPhone, est son produit phare pour ce qu’il représente au niveau du chiffre d’affaires, mais aussi pour son influence sur l’ensemble de l’écosystème des services et applications de l’entreprise, et c’est que iOS, le système d’exploitation mobile d’Apple, est la clé de la croissance des deux (services et applications).

Si l’iPhone tombe, Apple subirait un coup dur, cela n’admet pas la discussion. Au cours des dernières années, la société a réalisé que les utilisateurs veulent des smartphones moins chers, avec un meilleur rapport qualité-prix. Apple a su répondre à cette réalité avec l’iPhone SE, et plus tard avec l’iPhone Xr et l’iPhone 11. Son prochain mouvement devait être l’iPhone bon marché susmentionné, l’iPhone 9.

L’iPhone 9 pourrait être retardé indéfiniment

Avec l’annulation de la production en Inde et la chaîne d’approvisionnement toujours affectée par la pandémie de coronavirus, les choses se compliquent avant le lancement de l’iPhone 9. Apple doit également couvrir la production de votre iPhone 12, retirer des ressources pour maintenir la production de l’iPhone 9 pourrait impliquer un sacrifice qu’Apple ne serait pas prêt à accepter pour ne pas compromettre l’approvisionnement de l’iPhone 12.

Il n’y a toujours rien de définitif, mais cela pourrait impliquer un retard indéfini de l’iPhone 9 qui, s’il dépasse un ou deux trimestres, pourrait finir par perdre une partie de son sens et ont besoin d’une refonte ou d’un ajustement des spécifications pour maintenir leur attrait pour le lancement. Certains suggèrent qu’il sera présenté au milieu de l’année, mais pour l’instant, cela semble peu probable.

Je vous rappelle que l’iPhone 9 conservera le design de l’iPhone 8 et aura un SoC Apple A13, le même que celui utilisé par l’iPhone 11, il aura 3 Go de RAM, caméra arrière 12 MP, caméra frontale 7 MP, capacité 64 Go stockage et lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’accueil. Sa qualité de finitions sera maintenue à un niveau premium grâce à l’utilisation de métal et de verre, et son prix sera, en théorie, de l’ordre de 400 euros.

L’absence d’un iPhone pas cher dans le catalogue d’Apple, couplée à la crise que COVID-19 a générée, pourrait avoir un impact majeur sur les ventes de smartphones de l’entreprise de la pomme pour la quasi-totalité de 2020, ce qui impliquerait une baisse considérable des revenus qui affecterait inévitablement la valeur de ses actions.