L’iPhone 9 Plus aurait été confirmé dans le code iOS 14

Apple a eu tendance à révéler par inadvertance un grand nombre de ses lancements de produits à venir dans les premières versions de ses systèmes d’exploitation, et cette fois ne fait pas exception. Une première version d’iOS 14 a été un trésor de nouvelles informations, et maintenant elle a peut-être également confirmé l’iPhone 9 Plus.

Selon ., une partie du code disponible dans une première version d’iOS 14 semble suggérer l’existence d’une version plus grande de l’iPhone d’entrée de gamme d’Apple – le successeur spirituel de l’iPhone SE.

On ne sait pas encore si cela arrivera sous la forme d’un iPhone SE 2 et iPhone SE 2 Plus, ou d’un iPhone 9 et iPhone 9 Plus, car les deux nomenclatures sont basées sur des spéculations et des rumeurs.

Le code iOS 14 révèle également que les téléphones plus petits et plus grands sont configurés pour fonctionner sur la puce A13 Bionic, la même unité que celle des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Les preuves supposées indiquent que les nouveaux iPhones d’entrée de gamme utilisent le même bouton d’accueil compatible Touch ID que la gamme iPhone 8 au lieu d’adopter le Face ID des modèles les plus chers.

Pour les utilisateurs effectuant une mise à niveau à partir d’anciens modèles d’iPhone, cette gamme d’iPhone 9 devrait s’avérer être une mise à niveau attrayante en raison des performances accrues de la puce A13 Bionic ainsi que de sa capacité à utiliser Apple Pay, la fonction Express Transit et à scanner les balises NFC.

Des informations supplémentaires sur un iPad Pro à venir ont également été révélées dans le même code, y compris la preuve d’un appareil photo à triple objectif doté d’un objectif grand angle, ultra large et téléobjectif, ainsi que d’un capteur de temps de vol pour des effets de profondeur de champ .

Bien que nous ayons trouvé que les détails dans le code iOS étaient exacts dans le passé, nous ne pouvons toujours pas être entièrement convaincus de la véracité de ces informations, alors restez à l’écoute pour les annonces officielles sur les prochains iPhones abordables d’Apple pour en être sûr.