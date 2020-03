L’iPhone 9 pourrait être bientôt lancé alors qu’Apple entre dans sa phase finale de production – .

Les fans d’Apple du monde entier sont ravis de voir ce que l’entreprise a en réserve pour sa gamme d’iPhone cet automne, mais avant que l’iPhone 12 ne fasse son chemin dans les rayons, un smartphone beaucoup moins cher devrait être dévoilé. Au cours des derniers mois, les rumeurs d’un iPhone SE 2 (ou iPhone 9, comme certains rapports l’ont appelé) se sont répandues comme une traînée de poudre. Nous avons vu des rendus, des spécifications et même une première campagne de précommande pour le téléphone non annoncé, mais selon la publication taïwanaise DigiTimes, un dévoilement officiel pourrait enfin être en vue.

Citant des sources de l’industrie, DigiTimes rapporte que l’iPhone 9 est entré dans sa «phase finale de vérification» en Chine. Voici le texte descriptif du rapport, qui est tout ce que nous avons à faire au moment de la rédaction:

Apple présentera bientôt une nouvelle série d’iPhone LCD, baptisée provisoirement SE2, qui est récemment entrée dans la phase finale de vérification dans une usine d’assemblage à Zhengzhou, en Chine, selon des sources de l’industrie.

L’iPhone 9 devait être dévoilé lors de l’événement de printemps semi-annuel d’Apple, qui a lieu en mars de chaque année depuis 2018. Cela pourrait toujours être le cas, mais avec presque toutes les grandes conférences et rassemblements dans l’industrie de la technologie et au-delà d’être reporté ou annulé en raison de l’épidémie de coronavirus, il semble hautement possible qu’Apple emboîtera le pas et évite de coller des dizaines de personnes dans une pièce.

Cela dit, si la production de l’iPhone 9 se termine, Apple pourrait plutôt annoncer le téléphone via un communiqué de presse, comme cela a été le cas pour une variété de nouveaux appareils en 2017. Ce n’est peut-être pas aussi convaincant qu’une conférence de presse, mais il ne sert à rien d’attendre si le produit est presque prêt à être expédié aux consommateurs.

Les rumeurs suggèrent que l’iPhone 9 aura un design similaire à celui de l’iPhone 8, avec un écran LCD de 4,7 pouces et un bouton d’accueil avec Touch ID. En interne, le processeur sera mis à niveau vers le même A13 que celui de la série iPhone 11, tandis que la RAM sera augmentée à 3 Go. Les prix devraient commencer à 399 $.

Source de l’image: Apple

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.