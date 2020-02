L’iPhone 9 sera présenté le 31 mars lors d’un événement de presse spécial

Apple organiserait un événement spécial pour la presse le 31 mars pour lancer l’iPhone 9 parmi d’autres produits tels qu’un MacBook Pro 14 pouces et un nouvel iPad Pro.

SET Puebla News

Apple prévoit d’organiser un événement spécial pour la presse le mardi 31 mars pour lancer l’iPhone 9 – ou iPhone SE2 – un appareil 4,7 pouces moins cher avec d’autres produits tels qu’un nouvel iPad Pro, MacBook Pro 14 pouces, similaire aux changements dans la conception du MacBook Pro 16, AirTags pour localiser n’importe quel appareil et éventuellement un nouveau chargeur sans fil.

Le rapport provient du site Web allemand iPhone-Ticker, où ils s’assurent également que la société mettra l’appareil en vente à partir du vendredi 3 avril.

L’année dernière, Apple a organisé un événement spécial pour la presse le 25 mars, où elle a annoncé sa stratégie de service et a lancé Apple TV +, Apple Arcade, Apple Card, entre autres. En 2018, il y avait aussi un événement, un peu plus petit, axé sur l’éducation et le lancement d’un iPad.

Le rapport est cohérent avec ce qui a été récemment déclaré par Ming Chi-Kuo selon lequel, malgré le coronavirus, Apple lancerait une série de nouveaux produits au cours du premier semestre 2020 et mars est la date idéale pour de telles publicités.

Source: Hipertextual.com