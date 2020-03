L’iPhone bon marché d’Apple est-il en danger?

Aujourd’hui encore, nous avons pu revoir le matériel dont Apple a prévu la sortie, et l’iPhone 9 est l’une des nouveautés les plus importantes. Ce n’est pas un hasard, la société Apple a toujours une grande dépendance à l’égard de l’iPhone pour maintenir ou améliorer ses revenus, une réalité beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît puisque, en même temps, les revenus qu’elle obtient grâce à ses services Ils dépendent fortement d’iOS, le système d’exploitation utilisé sur leurs smartphones (mais aussi sur leurs tablettes).

Après cette simple explication, nous n’avons pas à nous lancer dans des analyses compliquées pour comprendre le poids de l’iPhone 9 dans la stratégie à moyen et long terme d’Apple, après tout, c’est un terminal conforme au concept de «IPhone pas cher», une idée que la société Apple envisageait avec le lancement de l’iPhone 5c, mais qu’elle ne savait pas comment s’exécuter avec succès jusqu’à l’arrivée de l’iPhone SE.

L’iPhone 9 va être, en résumé, une revue de l’iPhone 8 avec un SoC de nouvelle génération et quelques améliorations mineures. Son prix de vente sera d’environ, selon les informations les plus récentes, le 400 euros, un chiffre qui n’est pas économique si on le compare avec le prix que la plupart des smartphones de milieu de gamme ont, mais qu’il est “abordable” si on le compare avec le prix normal des iPhones.

Apple a été contraint de retarder l’iPhone 9

Une source proche du géant de la pomme tient pour acquis ce qui était devenu un secret de polichinelle, qu’Apple a décidé retarder indéfiniment le lancement de l’iPhone 9. Ce mouvement est dû à la montée du coronavirus à l’international et à son impact sur l’économie mondiale et la chaîne de production.

Cela a du sens, mais nous ne devons pas nous limiter à la surface. L’évolution du coronavirus a également considérablement affecté les ventes de smartphones Au niveau international, bien que la Chine ait probablement été le pays où ce marché a le plus souffert. Lancer un smartphone comme l’iPhone 9 avec ce scénario serait une erreur, une opportunité manquée, car il n’aurait pas le succès escompté.

Personnellement, je crois que l’iPhone 9 a été conçu par Apple comme un élément clé de sa nouvelle stratégie pour améliorer ses positions sur le marché chinois, bien qu’il ait un lancement international. Dans cet esprit, il est facile de comprendre qu’un retard indéfini est la meilleure décision possible de la société que Tim Cook gère, car il est inutile de “brûler” un tel as avec la situation actuelle.

La source de l’actualité indique, en outre, qu’Apple a également décidé de retarder le lancement de son nouvel iPad Pro, et que L’événement WWDC 2020 pourrait finir par être annulé. Il semble que nous ayons un coronavirus depuis un certain temps, une menace qui continue de se propager et qui a déjà été classée par l’OMS comme une “pandémie mondiale”.