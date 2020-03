L’iPhone chinois OLED se rapproche alors qu’Apple prépare le BOE

Nous nous rapprochons peut-être de voir les premiers écrans iPhone OLED chinois. Le plus grand fabricant d’affichage chinois, BOE, poursuit les activités OLED d’Apple depuis un certain temps, mais n’a pas encore respecté les normes de qualité de la société Cupertino.

Cependant, l’entreprise semble désormais convaincue qu’elle le fera…

ETNews rapporte que la société investit dans des lignes de production OLED destinées à être utilisées exclusivement pour les écrans iPhone. La société a fait sa première offre à Apple en 2017.

Il a été confirmé que BOE, le plus grand fabricant d’écrans en Chine, a commencé à investir dans des installations et des équipements afin de fournir des OLED à Apple. Il sera intéressant de voir si BOE peut être un troisième fournisseur OLED pour Apple en 2021 après Samsung Display et LG Display.

Selon l’industrie, BOE a récemment décidé d’investir dans des gammes de modules OLED exclusivement pour Apple. On apprend que BOE prévoit de construire 10 nouvelles lignes de modules dans son usine OLED B11 située au Sichuan.

BOE a constamment tenté de fournir ses OLED à Apple. Parallèlement à la construction de l’usine B11, elle a participé à des projets de développement d’OLED pour iPhones. Cependant, il n’a pas encore fourni ses OLED car son OLED n’a pas satisfait à l’évaluation de qualité stricte d’Apple.

Le rapport prend soin de souligner que cela ne signifie pas qu’Apple a encore passé une commande OLED auprès de BOE, mais le fabricant d’iPhone aurait demandé au fournisseur de “ faire les préparatifs nécessaires ” pour la production de son premier iPhone OLED chinois s’affiche.

Samsung était initialement le seul fournisseur d’Apple pour les écrans OLED utilisés dans l’iPhone X et XS, car c’était la seule entreprise capable de répondre aux exigences de qualité et de volume. LG a ensuite été intégré en tant que fournisseur secondaire de l’iPhone 11 Pro, mais Apple dépend toujours fortement de Samsung.

On avait d’abord pensé que BOE pourrait commencer à fournir des écrans OLED à Apple cette année, mais le rapport d’aujourd’hui suggère que la production ne sera mise en ligne qu’en 2021, en supposant que les commandes sont effectivement passées.

BOE fabrique déjà des écrans LCD pour les anciens iPhones d’Apple.

