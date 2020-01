L’iPhone d’Apple pas cher arrive enfin

C’est depuis l’année dernière et peut-être plus encore que nous parlons de l’arrivée éventuelle d’un IPhone pas cher. Au début, on pensait que ce serait vrai successeur de l’iPhone SE, mais au fil du temps cette croyance a disparu, comme l’arrivée de l’annonce. Au cours de la dernière période, la piste d’un appareil pas trop cher a été relancée et ce qui aurait été le nom de l’appareil est également apparu. iTéléphone 9, selon des sources fiables recueillies par Bloomberg et qui viennent de la chaîne de montage, arrive.

Selon les informations en question, le smartphone commencera sa production de masse en février et lel’annonce officielle sera faite en mars. L’assemblée sera divisée en trois pôles, toutes des sociétés basées à Taiwan. On parle de Foxconn, Pegratron Corp et Winstron Corp. À ce stade de la situation, il est difficile de ne pas croire à l’arrivée de ce qui précède.

IPhone 9 d’Apple: à quel prix sera-t-il bon marché?

Les informations ne sont pas beaucoup, mais les quelques-unes sont les principales que tout le monde aimerait savoir sur un smartphone à venir. Le processeur à la base sera leA13 Bionic de iPhone 11. Du côté de la puissance, vous continuez tranquillement. Pour l’affichage, nous nous attendons à un panneau assez petit qui est 4,7 poucesi. D’autres rapports parlent d’un panel au lieu de 5,4 pouces, mais tout le monde convient qu’il aura un conception similaire à l’iPhone 8. J’aurai un bouton d’accueil physique équipé de Touch ID.

Tout cela manque un aspect important, le coût? On parle beaucoup de l’iPhone pas cher, mais nous savons déjà que ce sera très relatif, c’est toujours Apple. Dans tout cela, il y a aussi quelque chose d’étrange. L’iPhone SE était un blockbuster en termes de ventes pourtant, pendant tout ce temps, ils n’ont fait ressortir aucun successeur. Nous devions peut-être attendre 2020.