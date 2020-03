L’iPhone de cette année pourrait être équipé d’une caméra 3D à détection de profondeur | TechRadar

L’iPhone 11 ayant passé plus de six mois sur le marché, il est temps de se concentrer sur les prochains iPhones qui seront dévoilés en 2020. Parmi les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui feront leurs débuts, nous pourrions également avoir une quatrième caméra rejoignant le réseau. sur le dos.

Fast Company a reçu la confirmation d’une source proche du développement qu’au moins l’un des iPhones qui sera lancé cette année sera équipé d’une caméra de profondeur 3D à l’arrière. Il s’agira d’une combinaison d’un émetteur laser, d’un capteur de réception et d’un logiciel correspondant pour créer une carte en trois dimensions de la profondeur des objets devant lui. Il aura des applications couvrant la photographie, la vidéographie et la réalité augmentée.

Capteur de profondeur rumeur à l’arrière

La caméra TrueDepth qu’Apple utilise pour Face ID est également basée sur le même principe, où elle crée une carte faciale 3D de l’utilisateur pour un système de déverrouillage du visage encore plus sécurisé.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de capteurs de profondeur sur les appareils Apple. Ces rumeurs couvent depuis des années. En fait, même l’iPad Pro de nouvelle génération devrait faire le saut. Alors que l’effet peut être simulé en utilisant des appareils photo ordinaires pendant la photographie, les applications complexes de réalité augmentée nécessitent des informations plus précises. Le framework ARKit d’Apple sera également un grand bénéficiaire de ce changement.

La plupart des smartphones Android sont déjà équipés d’un capteur de profondeur qui intervient lors de la photographie en mode portrait ou même dans les vidéos. Sinon, l’utilitaire a été limité. Les capteurs de profondeur 3D avancés devenant courants, les cas d’utilisation de réalité augmentée ne manqueront pas de s’améliorer et de s’étendre.

Cependant, l’avenir des prochains produits d’Apple semble un peu risqué, car l’iPhone 9 a apparemment été retardé de plusieurs mois en raison de l’incapacité des usines de fabrication chinoises à augmenter leur production. Si le scénario ne s’améliore pas rapidement, nous pourrions avoir un autre retard sur notre chemin.