L’iPhone pas cher pourrait être reporté: la faute du coronavirus

Il semblerait qu’il y ait des inconvénients pour l’avenir de«Apple iPhone 9, ce que ça devrait être le successeur naturel de l’iPhone SE, l’économie, relativement parlant. Le problème concerneépidémie de coronavirus qui a éclaté en Chine. Pouquoi? C’est simple, car de nombreux centres de production des partenaires du géant américain sont situés dans les régions centrales, celles où le nombre d’infections est plus élevé. Plus précisément, le problème concerne les mesures préventives prises par le gouvernement chinois pour essayez de contenir les dégâts.

Les autorités font tout ce qu’elles peuvent pour empêcher les mouvements de population et de nombreuses villes ont été mises en quarantaine. Les travailleurs sont invités pour le moment à ne pas quitter leur domicile et donc à ne pas aller travailler non plus. Ce serait une période festive donc en partie une production réduite avait déjà été prévue, au moins jusqu’en février. Le fait est que l’on ne sait pas combien de temps ces mesures resteront actives.

Production d’iPhone 9 et Chine

Selon les sources citées, pas moins de Bloomberg, l’iPhone 9 sera affecté précisément par le coronavirus. La production elle-même devrait commencer en février ou après le nouvel an lunaire. Pour le moment, la situation ne semble pas sur le point de se résoudre et, en effet, certains experts ont déclaré que le pire, ne serait-ce qu’en termes de nombre de personnes infectées, pas de décès, doit encore arriver.

En cas de risque de étendre une contagion, la fermeture d’un grand nombre de travailleurs à l’intérieur des usines de production pourrait être une mauvaise décision. En ce qui concerne le gouvernement chinois, je ne veux certainement pas être accusé de facilité la transmission du coronavirus.