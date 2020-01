L’iPhone pliable de vos rêves – .

Avec les rumeurs entourant la prochaine série d’iPhone 12 d’Apple, nous avons appris chaque semaine de nouvelles informations sur les téléphones. Nous savons que l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max seront les premiers smartphones d’Apple à prendre en charge la 5G, et il semble que nous soyons également en magasin pour quelques mises à niveau de grand écran et mises à niveau de caméra. Bien sûr, la plus grande nouvelle à ce jour est sans aucun doute le nouveau design des téléphones. Après avoir vu Apple sortir de nouveaux iPhones pendant trois années consécutives utilisant le même design, l’iPhone 12 aurait une refonte de conception de haut en bas. De plus, le nouveau design de l’iPhone 12 semble fantastique. Selon le principal initié d’Apple, Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, qui révèle régulièrement des détails précis sur les produits Apple inédits, l’iPhone 12 comportera un design semblable à l’ancien iPhone d’Apple 5. Pensez-y – un iPhone 5 modernisé avec un affichage tout écran et des bords plats en métal comme les iPhones d’autrefois. Cela semble formidable, et nous le verrons presque certainement se concrétiser à la fin de cet été.

Bien sûr, Samsung devrait dévoiler et lancer de nouveaux smartphones phares bien avant que l’iPhone 12 d’Apple ne devienne une réalité en septembre. Samsung organisera une grande conférence de presse le 11 février à San Francisco, au cours de laquelle feront son entrée sur le marché moins de quatre nouveaux téléphones phares. Nous avons le Galaxy S20, le Galaxy S20 + et le Galaxy S20 Ultra, qui succéderont respectivement au Galaxy S10e, Galaxy S10 et Galaxy S10 +. La nouvelle série Galaxy S20 sonne bien, mais c’est le quatrième nouveau téléphone Samsung qui nous intéresse vraiment. Après que le Galaxy Fold de l’année dernière ait été un gâchis complet du début à la fin, Samsung sortira le Galaxy Z Flip en 2020, un nouveau pliable smartphone qui ressemble mieux que le Galaxy Fold dans tous les sens. Nous avons hâte de voir le Galaxy Z Flip et de le tester par nous-mêmes, mais l’annonce imminente de Samsung nous a également fait réfléchir. À quoi pourrait ressembler l’iPhone pliable d’Apple une fois qu’il se sera finalement matérialisé?

Grâce aux demandes de brevets rendues publiques au fil des ans, nous savons qu’Apple travaille sur des iPhones pliables. Cela signifie-t-il que nous allons certainement voir Apple lancer des smartphones pliables sur la route? Non bien sûr que non. Mais à mesure que la technologie évolue et que les limitations actuelles qui obligent à de grands compromis avec les smartphones pliables sont surmontées, il y a certainement une forte possibilité qu’Apple commence à lancer ses propres modèles de smartphones pliables.

Si et quand Apple sort son premier iPhone pliable, il n’y a absolument aucun moyen de dire à quoi il pourrait ressembler et quelles nouvelles fonctionnalités il pourrait vanter. Ce que nous savons avec une certitude absolue, cependant, c’est qu’il n’aura pas d’objectif de caméra motorisé à l’arrière ou un compartiment secret qui s’ouvre pour révéler un objectif interchangeable. Nous savons également que le premier iPhone pliable ne comportera certainement pas de charnière à 360 degrés et se pliera complètement comme un ordinateur portable convertible.

Source de l’image: TechMorning, YouTube

Malgré tout cela, le graphiste TechMorning a choisi d’intégrer ces fonctionnalités dans la vidéo conceptuelle pliable d’iPhone qu’il a créée et partagée sur sa chaîne YouTube cette semaine. Ce sont des fonctionnalités intéressantes, ne nous méprenons pas, mais elles sont bien en dehors de la réalité. En ce qui concerne le reste de la conception d’iPhone pliable vu dans cette nouvelle vidéo, il n’est peut-être pas si éloigné des smartphones que nous verrons sortir dans les cinq prochaines années.

Le concept iPhone illustré dans la vidéo présente un design tout écran qui s’étend jusqu’aux bords sans aucune lunette. C’est une conception à clapet, donc il se plie ouvert et fermé comme le prochain Galaxy Z Flip de Samsung. Cet iPhone pliable a également des découpes près du haut pour un haut-parleur et une caméra frontale, mais cela pourrait même ne plus être nécessaire au moment où Apple sort un téléphone pliable. Les entreprises travaillent déjà sur une technologie qui peut cacher les caméras et autres capteurs sous les zones actives de l’écran, ce qui est considéré comme le Saint Graal pour les conceptions de smartphones tout écran.

Nous ne savons pas pourquoi le créateur de ce concept a choisi de le nommer «iPhone 6D», étant donné que nous en sommes maintenant à l’iPhone 12. Nous ne savons pas non plus pourquoi ce concept autrement logique nécessitait une caméra arrière motorisée, un objectif caché impossible, et une charnière qui se plie à presque 360 ​​degrés. En dehors de cela, cependant, cela pourrait finir par être un premier aperçu des choses à venir. Waaaay sur la route, bien sûr. Découvrez la vidéo complète, qui est intégrée ci-dessous.

.