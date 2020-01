L’iPhone SE 2 entrerait en production de masse le mois prochain

Selon les rumeurs, Apple aurait publié un successeur sur le bien-aimé iPhone SE, et il semblerait que cela puisse enfin commencer à se concrétiser le mois prochain.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, les fournisseurs de la société prévoient de commencer à assembler un nouvel iPhone à bas prix en février, disent des gens familiers avec le plan. Une personne familière avec le sujet a également indiqué qu’Apple pourrait annoncer le nouvel appareil dès mars.

C’est tout à fait possible, car Apple a organisé quelques événements en mars dans le passé pour annoncer de nouveaux produits et services. L’an dernier, Apple a profité d’un événement organisé en mars pour annoncer sa multitude de nouveaux services, notamment Apple News +, Apple Arcade, Apple TV + et Apple Card.

Comme indiqué précédemment, le nouvel iPhone à faible coût aura une conception similaire à l’iPhone 8 et comportera un écran de 4,7 pouces, Touch ID au lieu de Face ID, des mouvements qui aideront à maintenir le prix du nouveau téléphone à un niveau plus élevé. prix de niveau. Le téléphone peut cependant être alimenté par le dernier processeur A13 Bionic d’Apple et faire ses débuts à un prix de départ de 399 $. C’est également une prédiction raisonnable, car l’iPhone SE était au prix de 399 $ lors de ses débuts en 2016.

Le nouvel iPhone à bas prix devrait rejoindre un certain nombre de nouveaux iPhones qui sortiront tout au long de l’année. Avec les premiers iPhones 5G en route, nous pourrions voir un “iPhone SE 2”, “iPhone 12” et “iPhone 12 Pro” avec des modèles non 5G et 5G tous sortis d’ici la fin de l’année.

