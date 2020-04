L’iPhone SE à 399 $ d’Apple est plus puissant que les combinés Android haut de gamme – .

L’iPhone SE d’Apple, propulsé par l’A13 Bionic, offre de meilleures performances que les smartphones Android haut de gamme.

Au prix de 399 $, le nouvel iPhone SE offre aux utilisateurs une proposition de valeur incroyable avec laquelle les fabricants de téléphones Android rivaux ne peuvent tout simplement pas rivaliser.

Bien que vous puissiez affirmer que l’apparence générale de l’iPhone est devenue un peu obsolète ces dernières années, il n’en va pas de même pour le matériel qui alimente la gamme de smartphones d’Apple. Depuis qu’Apple a commencé à concevoir ses propres processeurs, les modèles successifs d’iPhone remontant à l’iPhone 4 ont toujours fourni les meilleures performances de leur catégorie, ce qui laisse généralement les rivaux du mal à suivre le rythme.

Le processeur Apple le plus récent – le A13 Bionic – a été introduit l’année dernière et peut être trouvé dans la gamme iPhone 11 d’Apple. Comme d’habitude, l’A13 offre d’énormes gains de performances par rapport à son prédécesseur. Tout aussi important, Apple note que l’A13 est environ 20% plus économe en énergie que l’A12. Il suffit de dire que l’A13 d’Apple est un crieur absolu, ce qui le rend d’autant plus impressionnant qu’il alimente le tout nouvel iPhone SE abordable d’Apple.

Avec l’iPhone SE au prix de 399 $, l’appareil offre le même type de performances que les consommateurs trouveraient normalement sur les modèles d’iPhone haut de gamme d’Apple. À son tour, l’iPhone SE d’Apple est également plus puissant que de nombreux smartphones Android haut de gamme qui coûtent beaucoup plus cher.

Même les amateurs d’Android ont remarqué la proposition de valeur offerte par le nouvel iPhone SE, Jerry Hildenbrand d’Android Central ayant récemment noté:

[The] L’A13 est une puce plus puissante que le Snapdragon 865 pour une utilisation quotidienne dans toutes les catégories – nous l’avons déjà vu en pratique dans l’iPhone 11. À part les choses ringardes comme les threads de CPU, vous remarquerez à quel point le nouvel iPhone SE fonctionne lorsque vous l’utilisez. Tout dans un smartphone moderne, de la navigation Web aux performances de l’appareil photo en passant par des choses moins utilisées comme l’AR, dépend du processeur. Vous devez croquer les chiffres très rapidement si vous voulez que votre téléphone réponde très rapidement. L’iPhone SE à 399 $ pourra faire ces choses plus rapidement que le nouveau OnePlus 8 Pro ou le Samsung Galaxy S20 +.

La différence est encore plus frappante lorsque vous comparez l’iPhone SE aux appareils Android avec un chipset Snapdragon 855. À savoir, un test de vitesse opposant le Pixel 4 XL à un iPhone 11 Pro Max avec un processeur A13 n’était même pas proche. En fait, il y a déjà eu des tests montrant que l’iPhone SE surpasse le Galaxy S20 Ultra récemment publié par Samsung.

Verrons-nous finalement des appareils Android capables de prendre en charge les iPhones équipés d’A13? C’est clairement inévitable. Mais pour le moment, tel qu’il est aujourd’hui, vous auriez du mal à trouver un smartphone qui offre plus pour son argent du point de vue des performances que l’iPhone SE d’Apple.

À plus long terme, nous pouvons nous attendre à voir Apple porter les performances des smartphones mobiles à des niveaux encore plus élevés lors de l’introduction de l’A14 sur l’iPhone 12 plus tard cette année. Soit dit en passant, la production de masse sur l’iPhone 12 aurait été repoussée d’un mois. De plus, Apple prévoit de fabriquer environ 20% d’iPhones en moins cette année, car le coronavirus a un impact important sur la demande.

