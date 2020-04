L’iPhone SE est génial, mais ça me donne juste envie d’un iPhone SE Plus un peu plus

J’ai passé une grande partie des dernières semaines à faire des reportages sur l’iPhone SE d’Apple, et même s’il est réconfortant de voir la société adopter son iPhone le moins cher de tous les temps, il y a une chose pour laquelle je suis désespéré; un écran plus grand.

Le nouvel iPhone SE arbore la même taille d’écran de 4,7 pouces que nous avons vu utiliser de l’iPhone 6 à l’iPhone 8. Il y a certainement un marché pour cette taille d’écran – Apple ne fabriquerait pas cet appareil s’il n’y en avait pas – mais je veux un mélange d’accessibilité et d’un écran plus grand.

Cela pourrait éventuellement se produire, avec des fuites suggérant qu’un iPhone SE Plus est en cours. Jon Prosser – un analyste technologique qui a toujours eu raison des fuites d’Apple au cours des derniers mois – a laissé entendre qu’il est probable que des nouvelles sur iPhone SE Plus arriveront bientôt.

Cela dit, un autre analyste de confiance a suggéré que nous ne verrions peut-être pas l’iPhone SE Plus pendant longtemps. Le dernier rapport de Ming-Chi Kuo suggère qu’il pourrait même être repoussé dans la seconde moitié de 2021. C’est beaucoup de temps à attendre, en particulier pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leurs téléphones à partir d’appareils âgés de deux à quatre ans.

Vous devriez bientôt avoir des nouvelles de l’iPhone SE Plus. 👀18 avril 2020

Si la date de sortie de 2021 est vraie, c’est dommage pour tous ceux qui veulent un iPhone abordable. C’est particulièrement le cas si vous êtes quelqu’un qui veut un téléphone plus grand qui présente tous les avantages d’iOS.

Il existe encore des options si vous recherchez un iPhone abordable avec un écran plus grand, mais l’iPhone SE Plus est presque certain de les battre en termes de spécifications, et peut-être même de valeur.

Tout d’abord, vous avez le choix de l’iPhone 8 Plus de 5,5 pouces. C’est un téléphone difficile à recommander à quiconque achète en 2020, car les spécifications commencent à paraître un peu datées – il a été dévoilé en 2017 – et le prix est encore relativement élevé compte tenu de cela.

L’iPhone XR est une autre option. Il s’agissait du modèle Apple un peu plus abordable de 2018. Il dispose d’un écran de 6,1 pouces, mais offre à nouveau une spécification légèrement inférieure à ce que nous attendions d’un iPhone SE Plus potentiel.

L’iPhone SE arbore un chipset A13 Bionic haut de gamme, ce qui lui permet essentiellement d’avoir une puissance similaire à un iPhone 11. Si un iPhone SE Plus était réel, il comporterait probablement le même chipset et serait donc plus puissant que les deux iPhone 8 Plus et iPhone XR.

L’iPhone XR (Crédit d’image: TechRadar)

Vous pensez peut-être qu’un écran plus grand fera grimper le prix de l’appareil, mais Apple peut être en mesure de maintenir le coût de l’appareil en dessous de 500 $, même avec un écran plus grand.

L’iPhone 11 Pro (le plus récent téléphone de 5,8 pouces de la société) a été lancé à 999 $ / 1049 £ / 1749 AU $, tandis que l’iPhone 11 Pro Max (son frère de 6,5 pouces) coûte 1099 $ / 1149 £ / 1899 AU $. C’est une différence de prix de 100 $ / 100 £ / 150 AU $.

Ces deux téléphones ne diffèrent pas beaucoup, à part leur taille et la batterie utilisée pour les alimenter. Je m’attends à ce que ce soit une différence de prix similaire (ou peut-être même moins) pour un iPhone SE Plus, et si tel est le cas, nous le verrons toujours commencer à un peu moins de 500 $.

Cela arrivera-t-il?

Y aura-t-il donc un iPhone SE Plus? Les rumeurs suggèrent que c’est un appareil que la société a en développement, mais ce serait un peu hors de propos pour Apple de dévoiler plus tard un iPhone SE Plus ayant déjà lancé un nouvel iPhone SE.

Il se peut que le plan d’origine était d’avoir deux appareils, mais la production a été interrompue par la pandémie de Covid-19. Si tel est le cas, Apple a peut-être mis de côté l’idée d’un téléphone plus grand.

Mon rêve d’un iPhone plus grand et abordable peut être presque mort; seul le temps nous le dira.

Dans l’ensemble, c’est formidable de voir qu’Apple est de retour à embrasser à nouveau la fin abordable du marché. Je veux juste avoir des options plus abordables que le seul petit appareil, et un iPhone SE Plus serait le moyen idéal d’y parvenir.