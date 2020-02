L’iPhone XR est le smartphone le plus vendu de 2019

L’iPhone XR était le modèle de smartphone le plus vendu de 2019, selon les recherches d’Omdia. La chose intéressante est que les appareils Apple et Samsung représentent neuf des dix premiers.

Apple a sorti l’iPhone XR en 2018 comme alternative à faible coût à l’iPhone XS et a expédié 23,1 millions d’unités cette année-là. Cependant, ce chiffre a doublé pour atteindre 46,3 millions en 2019, 9 millions de plus que l’iPhone 11 qui se classe deuxième.

Apple continue de dominer avec son iPhone XR

“Apple a toujours occupé les premières et deuxièmes positions dans le classement mondial des modèles de smartphones, la société conservant cette position dominante pendant plus de cinq années consécutives”, a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez Omdia. “La domination continue de la société sur ce front est d’autant plus notable si l’on considère que les augmentations de prix d’Apple ont entraîné une baisse des expéditions globales d’iPhone l’année dernière.”

Samsung est le plus grand fabricant de smartphones au monde, mais dispose d’une gamme d’appareils beaucoup plus large à des prix différents. Cela rend difficile pour un modèle unique d’obtenir les mêmes nombres générés par les appareils Apple. Le Samsung Galaxy A10 de milieu de gamme, le Galaxy A50 et le Galaxy A20 figurent tous dans le top 10, mais pas le Samsung Galaxy S10. Ceci malgré le fait que ses prédécesseurs, le Galaxy S9 et S9 Plus, figurent sur la liste 2018.

Le seul autre fabricant à atteindre le top 10 est Xiaomi, qui domine le marché indien. «Samsung en 2019 a considérablement augmenté le nombre de variantes de son modèle phare en introduisant des modèles bon marché, ainsi que des smartphones 5G. Omdia estime que le nombre d’envois est “castré” par les différentes variantes, ce qui a empêché le Galaxy S10 d’atteindre des expéditions totales plus élevées. “