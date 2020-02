L’iPhone XR était le smartphone le plus vendu au monde en 2019, selon de nouvelles données

L’iPhone XR d’Apple était le smartphone le plus populaire au monde en 2019, selon les nouvelles données d’Omdia. Les expéditions de l’iPhone XR auraient été de 9 millions d’unités supérieures au modèle d’iPhone le plus vendu, qui était l’iPhone 11.

Pour ceux qui ne connaissent pas Omdia, la société de recherche a été créée à la suite de la «fusion de la division de recherche d’Informa Tech et du portefeuille de recherche technologique acquis IHS Markit».

Selon le rapport Omdia sur le Smartphone Model Market Tracker, Apple a expédié 46,3 millions d’unités iPhone XR en 2019. C’est plus du double des 23,1 millions d’unités expédiées en 2018, selon les données. Pendant ce temps, les expéditions d’iPhone 11 ont atteint 37,3 millions d’unités au cours de l’année.

Alors qu’Apple occupait la première et la deuxième place, Samsung a complété le top 5 avec les Galaxy A10, Galaxy A150 et Galaxy A20. L’iPhone 11 Pro Max était le sixième smartphone le plus populaire avec 17,6 millions de livraisons, suivi de l’iPhone 8 avec 17,4 millions.

Globalement, Omdia estime que les livraisons d’iPhone d’Apple ont diminué de 4,6% en 2019 par rapport à l’année précédente. Malgré cette baisse d’une année à l’autre, qu’Omdia attribue à la hausse des prix, Apple continue de se classer au sommet en termes de livraisons:

Vous pouvez lire la version complète du rapport Omdia Smartphone Model Market Tracker ci-dessous.

L’iPhone XR d’Apple domine le classement des modèles de smartphones en 2019

Le Galaxy Note 10 Plus 5G de Samsung domine le segment critique de la 5G

LONDRES (25 févr.2020) – L’iPhone XR était le smartphone le plus populaire au monde en 2019, surpassant facilement tous les autres modèles et étendant le record d’Apple d’offrir éternellement le produit le plus vendu du marché.

Apple a expédié 46,3 millions de smartphones iPhone XR l’année dernière, soit plus du double des 23,1 millions d’unités en 2018, selon le rapport Omdia Smartphone Model Market Tracker. Les livraisons d’iPhone XR en 2019 étaient de 9 millions d’unités plus élevées que le deuxième modèle le plus populaire, l’iPhone 11 d’Apple, qui a réalisé des expéditions de 37,3 millions d’unités pour l’année.

“Apple a toujours détenu les première et deuxième positions dans le classement mondial des modèles de smartphones, la société conservant cette position dominante depuis plus de cinq ans”, a déclaré Jusy Hong, directeur de la recherche et de l’analyse des smartphones chez Omdia. «La domination continue de la société sur ce front est d’autant plus remarquable si l’on considère que les hausses de prix d’Apple ont entraîné une baisse des expéditions globales d’iPhone l’année dernière. En limitant le nombre de modèles qu’elle propose par rapport à ses principaux concurrents, Apple a pu concentrer ses ventes sur quelques smartphones qui ont un large attrait, comme l’iPhone XR. »

Le modèle d’iPhone le moins cher sorti l’année dernière, l’iPhone 11, était au prix de 699 $, en hausse de 50 $ par rapport à 649 $ d’iPhone 7 en 2016. Le modèle d’iPhone le plus cher – iPhone 11 Pro Max – était au prix de 1 449 $ en 2019, sautant par une énorme marge à partir de 969 $ pour le smartphone le plus cher d’Apple en 2016, l’iPhone 7 Plus. Alors que les prix de vente des iPhone augmentaient continuellement, les livraisons globales d’Apple ont diminué pendant deux années consécutives, chutant de 5,1% en 2018 et de 4,6% en 2019.

Samsung étend ses paris sur le marché des smartphones

Les smartphones fabriqués par Samsung occupaient les troisième à cinquième rangs en 2019, les Galaxy A10, Galaxy A50 et Galaxy A20 de la société atteignant respectivement 30,3 millions, 24,2 millions et 23,1 millions d’unités. Samsung a également pris la 10e place.

Quatre des modèles de Samsung se classaient parmi les 10 premiers en 2019, contre trois en 2018. Cependant, la série Galaxy S10, le modèle phare de Samsung en 2019, ne faisait pas partie du top 10. En 2018, les phares Galaxy S9 et Galaxy S9 Plus les modèles se classaient respectivement septième et huitième.

“Les meilleurs modèles de Samsung en 2019 étaient la série A et la série J, qui sont toutes deux des modèles à prix moyen et bas”, a déclaré Gerrit Schneeman, analyste principal, smartphones pour Omdia. «Samsung en 2019 a considérablement augmenté le nombre de variantes de son modèle phare en introduisant des modèles à bas prix, ainsi que des smartphones 5G. Omdia estime que les expéditions sont dispersées entre les variantes, empêchant le Galaxy S10 d’atteindre des expéditions totales plus élevées. »

Le classement le plus élevé pour un smartphone Samsung était la quatrième place en 2018.

Le modèle Xiaomi se glisse dans le top 10

Tout comme en 2018, Apple et Samsung possédaient neuf modèles sur 10 dans le classement des expéditions en 2019. Le seul modèle d’une autre marque était le Redmi Note 7 de Xiaomi, arrivé huitième l’année dernière.

La série Note de Xiaomi est vendue dans la fourchette de 120 $ et est vendue principalement dans les marchés émergents tels que l’Inde et l’Asie du Sud-Est. La série Redmi Note a atteint 10 millions de livraisons par an en 2017 et 2018, mais le volume a considérablement augmenté pour atteindre 16,4 millions d’unités en 2019. Cette croissance est le résultat de l’expansion de Xiaomi sur le marché indien.

Samsung Galaxy Note 10 prend les devants en 5G

Les livraisons de smartphones 5G ont totalisé 14,7 millions d’unités en 2019. Bien que cela ne représente que 1,1% du total des livraisons de smartphones, la 5G représente un segment en croissance rapide du marché des smartphones qui devrait devenir la norme sans fil dominante dans les années à venir.

De tous les smartphones 5G, le Galaxy Note 10 Plus 5G de Samsung a été le plus livré, avec 2,6 millions d’unités en 2019. Le Mate 30 Pro 5G de Huawei est arrivé en deuxième position, avec 2,5 millions d’unités, soit 100 000 de moins que le modèle Samsung.

Les smartphones de Samsung représentaient près de la moitié de toutes les livraisons de smartphones 5G en 2019, les troisième à cinquième places étant occupées par les Galaxy Series de Samsung.

En 2019, Samsung représentait 49% du marché mondial des smartphones 5G, tandis que Huawei se classait au deuxième rang avec 27%. Vivo et Oppo en Chine ont pris respectivement 12% et 5%. Comme les OEM chinois lancent un grand nombre de téléphones 5G à prix moyen à partir du quatrième trimestre de 2019, la part des fabricants chinois devrait augmenter rapidement.

