L’IPTV et le piratage nuisent gravement aux utilisateurs: amendes et saisies

L’utilisation IPTV les utilisateurs pensaient qu’ils étaient invisibles à la loi, mais ils avaient tort. D’importantes restrictions ont récemment été mises en place pour les personnes capturées. Le piratage a trouvé dans la nouvelle méthode que tout le monde utilise, sa déclinaison maximale, qui cause des dommages irréparables à licenciés.

Maintenant, cependant, tous ceux qui sont pris avec leurs mains dans la pâte seront obligés de payer et de saler.

IPTV: voici toutes les conséquences qui affecteront les utilisateurs capturés par les forces de l’ordre

L’IPTV fait peut-être plus de mal que de bien aux utilisateurs qui l’utilisent. L’au-delà 200 utilisateurs capturés ces derniers temps en Italie seront en fait contraints de emprisonnement ou un fin salée. En outre, ces derniers devront également livrer le matériel utilisé pour visualiser l’abonnement pirate.

«Heureusement, nous vivons dans un pays civilisé, où ceux qui commettent des erreurs paient. Félicitations à la Guardia di Finanza et aux autorités judiciaires pour l’excellent résultat obtenu avec cette opération – a déclaré De Siervo, PDG de la Serie A League. Pendant des mois, la Ligue de Serie A a déclaré la guerre au piratage car il s’agit d’un phénomène criminel souvent alimenté par des utilisateurs inconscients du crime qu’ils commettent et des graves conséquences auxquelles ils sont confrontés. Aujourd’hui, pour la première fois, plus de deux cents consommateurs finaux ont été dénoncés, ce fait représente un tournant historique dans la lutte contre ce fléau, pour protéger tous les clubs et supporters qui s’abonnent honnêtement pour suivre les matchs de notre championnat “