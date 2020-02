Lire le feu rouge de Dead Redemption II: le café chaud revient, plus modéré

Lire Dead Redemption II avec des lumières rouges: le café chaud revient, Tecnoandroid plus modéré

Ceux qui ont joué à Grand Theft Auto: San Andreas sait déjà ce qu’est le mode café chaud: c’est un mode secret du jeu GTA qui vous permet d’accéder à du contenu érotique pour adultes, avec la possibilité de voir les personnages entrer dans l’intimité et tout le reste. Tout comme dans GTA, Rockstar Games, la société de production des deux jeux vidéo, a décidé d’entrer dans le même mode dans Read Dead Redemption II, avec quelques différences.

Quels détails nous savons sur ce nouveau mode et RDR2

Le nom de ce mode a été donné par GTA, car le joueur pourrait consommer une relation avec une fille dans le jeu en l’invitant à prendre un café chaud. Dans ce cas, les personnages étaient nus, tandis que RDR2 maintiendra un minimum de censure, car il les personnages porteront des vêtements. Il sera possible pour Arthur Morgan, le personnage principal du jeu, d’avoir ces relations avec les prostituées présentes dans le jeu. Les lieux utilisables sont: le Valentine Saloon, le Saint Denis Saloon et le Strawberry Hotel / Welcome Center, mais il n’est pas exclu que d’autres soient ajoutés prochainement. Malgré les plaintes, cependant, c’est NSFW (contenu jugé inapproprié) en règle complète.

En plus de la différence qui vient d’être exposée avec GTA San Andreas, une autre différence est la façon dont cette modalité a été présentée. Dans le premier jeu, il était accessible depuis le début, mais caché: il fallait donc le retrouver pour y jouer. La chose avait créé un scandale car on pensait qu’il y avait un risque que ce mini-jeu il a également atteint des joueurs avec un âge inapproprié pour ce genre du contenu. Dans ce cas, pour jouer avec, sera spécifiquement téléchargé sur Nexus Mod, avec un avertissement pour ceux qui n’ont pas l’âge autorisé, de ne pas télécharger.

