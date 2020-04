L’IRS a commencé à déposer des chèques de relance – mais tout le monde n’est pas content – .

L’IRS a commencé à déposer 1 200 $ dans des millions de comptes bancaires cette semaine dans le cadre du plan de relance de 2 000 milliards de dollars du gouvernement.

Il y a eu des problèmes de contrôle de relance car certaines personnes reçoivent trop d’argent et d’autres pas assez.

L’IRS est conscient de certains problèmes techniques et a déployé quelques outils en ligne pour aider la situation.

Avec une grande partie de l’économie au point mort en raison du coronavirus et avec un chômage à des niveaux record, le président Trump a signé à la fin du mois dernier un plan de relance de 2 billions de dollars conçu pour aider à maintenir l’économie à flot. Dans le cadre de cet ensemble, des millions d’Américains éligibles recevront des chèques de 1 200 $ pour les aider à traverser ce qui est sans doute un ralentissement économique sans précédent.

Plus tôt cette semaine, l’IRS a commencé à effectuer lesdits paiements et de nombreuses personnes ont remarqué 1 200 $ supplémentaires dans leurs comptes bancaires. Mais en fin de compte, il y a eu pas mal de problèmes en cours de route. Bien que certaines personnes éligibles n’aient toujours pas reçu leur paiement, d’autres reçoivent beaucoup trop de dépôts dans leurs comptes et d’autres beaucoup trop peu. À titre d’exemple extrême, vous avez peut-être vu qu’un homme en Indiana a vérifié son compte bancaire plus tôt cette semaine et a remarqué un dépôt IRS de 8,2 millions de dollars. Plus communément, certaines personnes remarquent qu’elles ne reçoivent pas de fonds supplémentaires pour leurs personnes à charge.

Maintenant, pour ce qui se passe, eh bien, il y a quelques facteurs en jeu.

Pour commencer, tous les contribuables n’ont pas d’informations de compte bancaire liées à l’IRS. Par conséquent, le dépôt direct n’est pas une option et ces personnes recevront plutôt des paiements par chèque. L’inconvénient est que les chèques peuvent prendre quelques mois pour arriver.

Pendant ce temps, les particuliers qui utilisent des services fiscaux comme ImpôtRapide ont remarqué qu’ils n’avaient pas encore reçu un dépôt de 1 200 $.

À cette fin, le Washington Post rapporte:

Jusqu’à 21 millions de déclarants pourraient être touchés, a déclaré Vijay Raghavan, expert en droit de la consommation, car l’IRS ne dispose pas des informations de dépôt direct de ces personnes si elles ont reçu une avance sur leur remboursement d’impôt de ces sociétés ou si les frais de préparation des déclarations ont été pris. de leur remboursement d’impôt. La raison en est que les sociétés de préparation des déclarations ont d’abord reçu les remboursements d’impôt de ces personnes, ont déduit leurs frais et ont ensuite distribué les restes restants aux clients. Pour cette raison, l’IRS avait un «compte bancaire temporaire» dans le dossier que le préparateur de déclarations de revenus a créé pour la saison fiscale 2019, a déclaré Raghavan.

À son tour, l’IRS a lancé cette semaine un nouvel outil appelé Get My Payment qui permet aux contribuables d’entrer leurs informations de dépôt direct.

Les autres personnes qui n’ont pas encore reçu de paiement incluent les personnes qui n’ont pas produit de déclaration de revenus 2018 ou 2019, ainsi que les personnes qui ont déposé leur déclaration de revenus 2019 en retard. Si vous tombez dans cette catégorie, l’IRS dispose d’un outil en ligne spécial que vous pouvez consulter ici où vous pouvez entrer vos informations de dépôt direct.

Il y a également eu un certain nombre d’autres problèmes frustrants qui ont affecté les efforts de paiement de l’IRS. Certaines personnes, par exemple, ont déposé de l’argent sur de vieux comptes bancaires auxquels elles n’ont plus accès.

Au total, environ 150 millions d’Américains devraient recevoir un chèque de relance au cours des prochaines semaines.

Maintenant, si vous n’avez pas encore reçu de paiement, il est également possible que vous ne soyez pas éligible. Une liste de personnes qui ne sont pas admissibles au paiement de 1 200 $ comprend les étudiants, les personnes à charge, les personnes âgées qui sont prises en charge par les membres de la famille, les immigrants sans numéro de sécurité sociale, les personnes en retard sur les pensions alimentaires pour enfants et toute personne qui a gagné plus de 98 000 $. en revenus l’an dernier.

