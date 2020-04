L’IRS lance un outil en ligne pour accélérer votre test de stimulation du coronavirus – .

L’IRS vient de lancer un outil en ligne qui permet aux non-déclarants de soumettre leurs informations bancaires pour obtenir un contrôle de stimulation du coronavirus.

Les paiements de relance ont déjà commencé à arriver cette semaine par dépôt direct pour les Américains éligibles dont les données bancaires sont déjà dans la base de données de l’IRS.

Tous les autres recevront les chèques par courrier ordinaire, ce qui prendra plus de temps à traiter.

Travailler à domicile pendant la nouvelle pandémie de coronavirus est un luxe que des millions d’Américains n’ont pas. Des mesures strictes de distanciation sociale ne seront pas levées de si tôt, et la vie ne reviendra pas simplement à la normale une fois que cette première vague COVID-19 sera vaincue. Des millions de personnes seront toujours au chômage pendant un certain temps encore. Le gouvernement a déjà adopté un énorme plan de relance de 2,2 billions de dollars destiné à fournir une assistance pendant la crise sanitaire à tous les Américains qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur statut d’emploi. L’objectif principal du projet de loi est de fournir de l’argent à des dizaines de millions de personnes pendant cette période, les premiers chèques de relance ayant déjà été dispersés. La taille du chèque dépend du revenu, à partir de 1 200 $ pour les personnes qui ont gagné jusqu’à 75 000 $ en revenu brut ajusté. Plus votre revenu est élevé, plus le montant du chèque sera faible et vous ne serez pas admissible si votre revenu dépasse 99 000 $ pour les particuliers ou environ le double de celui des familles.

Le problème avec les chèques de relance est que certains d’entre eux peuvent mettre des semaines à arriver par la poste si le gouvernement ne dispose pas déjà de vos informations bancaires. Cependant, l’IRS vient de lancer un service en ligne pour accélérer votre contrôle de stimulation du coronavirus.

L’outil IRS cible les non-déclarants, les personnes qui n’ont pas eu à produire de déclarations de revenus en 2018 ou 2019.

Les personnes qui ont déposé leur impôt fédéral sur le revenu pour 2018 ou 2019; les personnes qui reçoivent des prestations de retraite, d’invalidité ou de survivant de la sécurité sociale; et ceux qui obtiennent des prestations de retraite ferroviaire n’auront pas besoin d’utiliser le service. L’IRS a des informations bancaires pour toutes ces catégories et le chèque de relance sera câblé automatiquement.

Les citoyens américains ou les résidents permanents dont le revenu brut n’a pas dépassé 12200 $ pour 2019 et qui ne sont pas tenus de produire une déclaration de revenus fédérale doivent utiliser le portail s’ils souhaitent recevoir le chèque de relance par virement bancaire.

L’IRS a répertorié toutes les informations que vous devrez fournir:

Nom complet, adresse postale actuelle et une adresse e-mail

Date de naissance et numéro de sécurité sociale valide

Numéro de compte bancaire, type et numéro d’acheminement, si vous en avez un

Numéro d’identification personnel (PIN) de protection d’identité que vous avez reçu de l’IRS plus tôt cette année, si vous en avez un

Permis de conduire ou pièce d’identité délivrée par l’État, si vous en avez un

Pour chaque enfant admissible: nom, numéro de sécurité sociale ou numéro d’identification du contribuable à l’adoption et leur relation avec vous ou votre conjoint

Le formulaire est disponible à ce lien, et voici comment il apparaîtra dans votre navigateur: https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment. Il est important de ne pas tomber dans le piège d’escroqueries susceptibles de cibler des personnes pendant cette période. Voici à quoi ressemble ce portail:

Après avoir suivi les étapes et soumis la demande, vous recevrez un e-mail du service client de Formulaires à remplir gratuitement qui confirmera la procédure. Il vous informera également de tout problème et vous proposera des solutions pour y remédier.

Les formulaires à remplir gratuitement utiliseront les informations pour remplir automatiquement un formulaire 1040 et le transmettre à l’IRS, qui traitera ensuite votre paiement.

L’IRS ne dit pas quand les paiements de relance sortiront, mais ils sont censés commencer bientôt s’ils n’ont pas déjà commencé à sortir. Si vous n’êtes pas sûr du montant auquel vous serez éligible, nous avons un tableau pratique pour vous.

