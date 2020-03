L’isolement dû au coronavirus élève la vidéoconférence à des niveaux historiques

Aujourd’hui sera le plus grand jour de vidéoconférence de l’histoire de la Terre. De loin », a déclaré Justin Uberti sur Twitter, l’une des personnes qui en sait le plus et qui a le plus d’informations de première main sur ce sujet. Je l’ai dit hier, le premier jour où l’isolement de la moitié du monde est devenu effectif, vous ne pouvez donc qu’espérer que les choses iront plus loin.

Justin Uberti est un ingénieur de Google qui travaille actuellement sur le système de jeu en ligne Stadia, bien qu’il soit surtout connu pour être le créateur de l’application de vidéoconférence Google Duo et, plus important si possible, pour être le créateur de la norme de communication WebRTC, un protocole open source utilisé par de nombreux services et applications, de Google à Microsoft, Apple ou Mozilla.

Uberti a soutenu son affirmation dans certaines données qu’il a fini par supprimer, malgré le fait que son tweet d’origine soit toujours disponible; Des données basées sur les paramètres de la visioconférence via le WebRTC interne de Google et qu’il n’était peut-être pas en mesure de divulguer, mais cela n’est pas surprenant compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons dans une grande partie du monde développé.

La situation dans laquelle le coronavirus nous a mis – aidé par l’incompétence des autorités pour arrêter son expansion – est inhabituelle dans le monde d’aujourd’hui, mais contrairement à ce que nous avons connu à d’autres moments, nous avons la technologie pour alléger notre existence et pour Restez en contact, la visioconférence étant le produit phare qui nous permet de nous parler et de nous voir en temps réel.

Vous n’avez pas besoin de vous gratter la tête pour survivre sans vous ennuyer lorsque vous avez une connexion Internet, des jeux, des séries, des films, des livres … Et, bien sûr, la communication non plus pour des raisons professionnelles, émotionnelles ou de divertissement, est un autre avantage inestimable que nous avons aujourd’hui, grâce à la vidéoconférence de Google Duo avec Skype, WhatsApp, FaceTime et une longue etcetera.