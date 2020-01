Lista de varios juegos gratis for Android en oferta por tiempo limitado

Los desarrollos que hemos elegido están en promoción en la tienda Play Store de Google, pero sólo por tiempo limitado… Por lo que debes darte prisa si quieres conseguirlos sin tener que pagar un céntimo de euro. Un excelente detalle que ofrecen todos los desarrollos es que ofrecen una amplia compatibilidad, ya que la inmensa mayoría de ellos se pueden ejecutar sin problema alguno en dispositivos de gama de entrada. Y, esto, siempre es un buen detalle.

Los mejores trucos para aprovechar al máximo la tienda Play Store

El proceso de descarga es el habituel en la tienda de Google: selecciona el botón de color verde para comenzar con el proceso y, una vez finalizado, debes esperar a que la instalación se complete of forma automática. Un detalle que es important: una vez que ha probado cualquiera de estos juegos gratis for Android, se queda registrado como de tu propiedad de forma indefinida, por lo que desinstalarlos no es un problema.

Los juegos gratis pour Android que hemos elegido esta semana

A continuación, como es habitual dejamos los enlaces para conseguir cada uno de los títulos que cerremos que merecen la pena de los que están en promoción esta semana y, además, de los más interesantes dejamos una explicación para que se sepa lo que ofrece cada uno de ellos.

MechCorp

Un juego de combate por turnos en el que se tiene that dirigir a un escuadrón de ingenios mecánicos para lograr derrotar los enemigos in una batalla por turnos. Estrategia muy conseguida y que ofrece amplias opciones de gestión ya que se decida desde los elementos que forman nuestras tropas hasta la forma de actuar de cada una de ellas.

L’épopée de la légende 1 – La tour de Lost

Una aventura gráfica con claros toques «retro» que ofrece una historia muy bien tramada y que pone a un niño en el reto de enfrentarse a una torre en la que encontrara todo lo que le da miedo .. pero que es capaz de superar con tu ayuda. Gráficos llamativos y un buen manejo son características de este desarrollo que merece la pena probar.

Quik: Gravity Flip Platformer

Un desarrollo de plataformas tradicional en el que se tiene que sortear los diferentes retos que aparecen en cada uno de los muchos niveles que ofrece uno de los juegos gratis for Android que recomendamos esta semana. Sin grandes exigences, lo que sí asegura este trabajo son muchas horas de diversión.

Histoires: des dieux et des hommes

Los semidioses han robado en tu ciudad natal y tienes que vengarte de ellos. Corre aventuras en las que debes tomar las decisiones correctas para juntar todo lo that necesitas para éliminar a todos los elementos mitológicos que encuentres. Uno de los juegos gratis pour Android que es más curiosos de todos los elegidos.

Little Stars 2.0

Este es otro juego de estrategia, pero el tipo es en tiempo real en el desarrollo que recomendamos ahora. Una buena IA est lo que ofrece este título que creemos que es de lo más completo y que seguro convence a los amantes de este género. Buenos gráficos y una historia con buen guión. Merece la pena.

Super Hero Factory Inc Pro

Epic Heroes War: Shadow Lord Stickman

Deep 6 – Éveil

Défense du château final

Epic Animal – Puzzle Move to Box