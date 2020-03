Liste complète des reports et annulations d’événements dans la région de Seattle – .

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreux événements répertoriés dans notre calendrier communautaire ont été reportés ou annulés. D’autres ont été remplacés par des événements en ligne uniquement. Si notre calendrier répertorie un événement qui n’a pas été étiqueté comme reporté, assurez-vous de vérifier auprès de l’organisateur de l’événement pour confirmer que l’événement est toujours en cours, car les annulations et les reports sont en cours.

Voici une liste des changements connus:

Pour plus d’événements à venir, consultez le calendrier ., où vous pouvez trouver des rencontres, des conférences, des événements de démarrage et des rassemblements de geek dans le nord-ouest du Pacifique et au-delà. Vous organisez un événement? Soumettez les détails ici.