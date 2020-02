liste complète des smartphones Honor et Huawei

En 2020, la distribution de l’une des mises à jour les plus demandées et attendues, les modèles de maisons, deviendra officielle Huawei et honneur recevra enfin le EMUI 10, naturellement accompagné de la dernière version du système d’exploitation Google Home, qu’il est Android 10.

Toutes les mises à jour seront distribuées via OTA (over-the-air) par le fabricant, sauf si ne sois pas en possession d’un modèle de marque, alors dans ce cas vous devrez vous référer aux indications de la contrepartie opérateur téléphonique. En ce moment on ne peut pas savoir avec certitude quand la sortie aura lieu, rappelez-vous que ce sera de toute façon graduel et cela ne se produira pas dans une solution unique, mais différera d’un modèle à l’autre.

EMUI 10: quels sont les smartphones Huawei et Honor en cours de mise à jour

honneur 10 et Honor 20: dans toutes les versions de base, lite et pro.

Honor 9X et 9X Pro.

Huawei Mate: le haut de gamme sera mis à jour dans chaque version (lite, pro et standard) à partir du Mate 10.

Huawei P: dans ce cas également, toutes les versions à partir du P20 sont concernées.

Huawei Nova: tout d’abord le dernier modèle 5T, puis passer aux anciens 5i, 5i Pro, 5Z, 4, 4e et 5.

Huawei P Smart. toutes les versions publiées en 2019, à savoir 2019, Plus 2019, Z et Pro.

Huawei Enjoy 10S.

Ce sont les modèles de assurer ils recevront la mise à jour, mais personne n’interdit à l’entreprise d’en ajouter d’autres dans les semaines à venir, continuez de nous suivre pour toute mise à jour de la liste ci-dessus. En outre, les derniers appareils sortis de la fin de 2018 à aujourd’hui recevront probablement le prochain EMUI 11, bien qu’il soit peut-être trop tôt pour en parler.