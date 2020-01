Liste de souhaits PS5: les spécifications, fonctionnalités et jeux les plus recherchés

Après des années de spéculation, des mois de taquineries et de rumeurs alléchantes, le lancement de la PlayStation 5 est presque à nos portes. Mais, maintenant à quelques semaines du lancement, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas.

Bien sûr, il y a de la technologie SSD là-dedans. Et AMD sera derrière les unités de traitement et graphiques.

Mais qu’en est-il du design? Et les jeux de lancement? Qu’en est-il des fonctionnalités pour faire de la PS5 non seulement une console de jeux, mais un hub pour tous vos besoins de divertissement?

En faisant preuve de prudence face au vent, l’équipe TechRadar a rassemblé les fonctionnalités les plus recherchées pour la PS5 – aussi réalistes ou, dans certains cas, bizarres qu’elles soient.

Plus de ports, des ports plus variés

Bill Thomas: éditeur informatique

L’un de mes plus gros bugs avec la PS4 et la PS4 Pro est le manque de ports proposés. Certes, c’est probablement un cas de niche, mais j’aime pouvoir charger plusieurs contrôleurs sans avoir à acheter une station d’accueil ou un dongle maladroit, ainsi que la connexion d’un disque dur externe. L’une de mes choses préférées sur les jeux PC est la possibilité d’avoir quelque chose comme 10 ports USB sur un seul appareil.

Je veux aussi plus de types de ports. Lorsque la console sortira dans les rues, ce sera 2020, près de 2021, elle a donc absolument besoin de l’USB-C. Les SSD externes sont plus courants que jamais, et le débit de données rapide sera absolument essentiel pour quiconque souhaite stocker ses jeux à distance. En outre, DisplayPort: je veux connecter ma PS5 à un moniteur de jeu sophistiqué et pouvoir en profiter pleinement.

(Crédit d’image: Sony)

Un contrôleur avec une autonomie et une charge décentes

Tom Bedford: écrivain – téléphones

J’en ai assez de la lenteur du chargement de la manette PS4 et de la rapidité avec laquelle elle manque de puissance – il me semble parfois que je passe plus de temps à mettre la manette sous tension que je ne l’utilise réellement sans fil.

Le contrôleur PS5 a absolument besoin d’une connexion USB-C et d’une plus grande capacité de batterie s’il ne veut pas être désespérément en retard, mais il serait bien d’inclure la charge sans fil (de préférence avec un chargeur intégré dans la console elle-même), donc que la mise sous tension de la technologie est facile et simple.

Dolby Atmos et Vision pour la supériorité du home cinéma

Gerald Lynch: rédacteur principal – Maison et style de vie

La PlayStation 4 Pro était un pas dans la bonne direction, apportant des visuels 4K et une prise en charge HDR aux gammes de jeux et de streaming de Sony. Mais ce n’est pas tout à fait l’image cinématographique complète que nous désirons pour l’instant.

Avec la PS5 désormais connue pour être capable de lire des médias Blu-ray 4K comme la Xbox One X avant elle, j’aimerais voir Sony doubler les technologies de cinéma premium qui sont maintenant disponibles pour les gens. À savoir, une prise en charge HDR plus large et de meilleures options de son surround.

Je parle principalement des technologies Dolby ici. Si vous n’avez pas encore vu un film sur un écran Dolby Vision, en utilisant les métadonnées dynamiques pour modifier le contraste, les niveaux de noir et la luminosité maximale à la volée, vous n’avez pas vécu. Et il en va de même pour l’audio Dolby Atmos, qui utilise des haut-parleurs discrets ou des haut-parleurs intelligents pour faire rebondir l’audio au-dessus de vous, conduisant à une expérience de visionnement plus immersive et plus émotive. Ce seraient d’excellentes technologies et fonctionnalités à inclure non seulement pour les projections de films, mais aussi pour de véritables expériences de jeu de nouvelle génération.

(Crédit d’image: Shutterstock)

Beaucoup, beaucoup et beaucoup de rangement

James Peckham: éditeur de téléphones

Au moment où j’écris ceci, j’ai un maximum de 10 jeux téléchargés sur ma PlayStation 4. C’est une console Day One donc il n’y a que 500 Go de stockage à l’intérieur et comme j’ai maintenant certains jeux qui ont dépassé la barre des 100 Go, cela devient insupportable.

Avec une version de la PS4 Pro dotée de 1 To de stockage, j’espère cela et plus sur la PlayStation 5. Une rumeur a suggéré que la console viendrait avec 2 To, mais j’espère encore plus que lorsque la console atterrira sous ma télévision.

Je veux pouvoir installer tous mes jeux en même temps sans avoir à désinstaller un géant comme Red Dead Redemption 2 ou Hitman 2 pour faire assez d’espace pour le dernier ajout PS Plus à mon catalogue. Bien sûr, je pourrais simplement acheter un disque dur externe… mais je pense que je vais juste attendre la fin de l’année et obtenir une toute nouvelle console.

Compatibilité descendante native … avec tout

Samuel Roberts: rédacteur principal en divertissement

L’attitude de Sony envers la compatibilité descendante a été assez mauvaise par rapport à Microsoft. C’est comme si le fabricant avait oublié qu’il fabriquait deux des consoles les plus vendues de tous les temps, chacune ayant une vaste bibliothèque de logiciels (la PS3 était également assez bonne). Je suis sûr qu’il y a des raisons à la fois techniques et basées sur les coûts pour lesquelles il n’est pas facile de faire une rétrocompatibilité avec les jeux des anciennes consoles PlayStation, et clairement pour Microsoft, émuler tous ces jeux sur Xbox a été une vaste entreprise.

Mais quelle façon de célébrer votre héritage en tant que plateforme. Il ne suffit pas de pouvoir diffuser (et télécharger, dans certains cas) ces jeux sur PS Now, si vous me le demandez. Sony devrait faire l’effort d’obtenir plus de ses diverses bibliothèques de logiciels sur PS5 que sur PS4. Cela rend simplement une option d’abonnement tout-en-un beaucoup plus convaincante, comme l’illustre le Xbox Game Pass.

Si je pouvais insérer les disques de classiques PS10 7/10 comme The Matrix: Path of Neo et True Crime: Streets of LA dans ma PS5 et les lire en 4K, je serais un homme heureux. Mais cela n’a aucun sens que je puisse jouer à des jeux PSone sur ma PS2 et PS3, mais pas sur ma PS4.

(Crédit d’image: Sony)

Nous avons besoin de plus de téléchargements PlayStation Now

Henry St Leger: rédacteur en technologie domestique

Malgré un flux de spécifications (et ce logo pitoyable) pour la PS5, nous avons encore peu entendu parler de la façon dont le service de streaming de jeux de Sony, PS Now, évoluera sur la console de nouvelle génération. Plus de puissance devrait certainement aider à diffuser ces jeux plus efficacement, mais le véritable triomphe serait de donner une option de téléchargement à l’ensemble de sa bibliothèque de streaming de 800 jeux.

La plate-forme PS Now le fait déjà pour certains titres, mais pas assez – le jeu hors ligne permet de contourner les problèmes de décalage ou d’abandon lors du streaming en ligne. (Bloodborne punit tel quel!)

Nous savons que le streaming de jeux va être important, avec Google Stadia élargissant son offre – et Project xCloud de Xbox devrait également prendre en charge PS Now. Mais tant que la vitesse d’Internet varie autant qu’entre les ménages, les villes et les pays, Sony doit veiller à ne pas laisser une génération de joueurs derrière.

Une solide liste d’exclusivités

Vic Hood: écrivain de jeu

Une grande partie des raisons pour lesquelles la PlayStation 4 a connu un tel succès tient à la haute qualité des exclusivités PlayStation proposées. Les goûts de Spider-Man, God of War et Horizon Zero Dawn peuvent être considérés comme certains des meilleurs jeux de cette génération de console – et ils n’étaient disponibles que sur PS4. C’est un facteur clé dans lequel la console, et bien d’autres, j’ai choisi en ce qui concerne PS4 vs Xbox One et c’est quelque chose que j’espère vraiment que Sony continuera de développer.

Nous ne savons peut-être pas grand-chose des exclusivités PS5 en préparation, bien que nous nous attendions à ce que les jeux à venir comme The Last of Us 2 et Ghost of Tsushima soient de génération croisée. Mais j’espère que nous verrons un Horizon Zero Dawn 2 révélé, une suite éventuelle de God of War et au moins une nouvelle IP fantastique dans laquelle sombrer des heures. J’espère que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps et nous verrons au moins un de ces jeux comme un titre de lancement PS5.

(Crédit d’image: Future)

PlayStation Remote Play qui fonctionne réellement… et GTA 6

John McCann, rédacteur en chef adjoint

L’idée de pouvoir diffuser et jouer votre PlayStation sur un autre appareil de votre maison est fantastique. Que ce soit en streaming sur une tablette ou un téléviseur dans une autre pièce, j’étais tout à fait sur Remote Play… jusqu’à ce que je l’ai vraiment essayé.

C’est mauvais. Comme, vraiment, vraiment mauvais. Lent, retardé, de faible qualité. Vous ne pouvez pas jouer confortablement à un jeu qui nécessite des réactions rapides – surtout si vous jouez en ligne contre d’autres.

La PS5 a la chance de résoudre ce problème. Réduisez le décalage et la latence, améliorez l’efficacité de la diffusion en continu et fournissez une résolution 4K, de sorte que vous puissiez obtenir la même expérience à distance que si vous étiez assis sur le canapé devant la console.

Encore une chose …

Oui, celui-ci est un tronçon. Mais s’il y a quelque chose qui garantira que j’achèterai la PS5 le jour du lancement, ce sera celui-ci. Si Rockstar et Sony peuvent s’associer pour aligner le lancement de la PS5 sur le lancement de GTA 6, je serai vendu.

C’est aussi le genre de titre de grand nom qui excitera les gens et encouragera les ventes. Si GTA 6 offre une expérience nettement améliorée par rapport à la version PS4 (comme GTA 5 l’a fait entre PS3 et PS4), il y aura encore plus de raisons pour que les consommateurs s’achètent eux-mêmes la machine de nouvelle génération. De plus, je serai ravi – et c’est vraiment ce qui est important ici.