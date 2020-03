liste de tous les films et séries TV disponibles

À partir du suivant 24 mars, sera enfin disponible également en Italie Disney +, le Le service de contenu en streaming de Walt Disney Company. Le service offrira les meilleurs films, séries télévisées, documentaires, séries animées et courts métrages réalisés par Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic à prix annuel de 69,99 euros, désormais proposé à 59,99 euros. Après, le liste de tous les contenus qui seront disponibles en Italie sur Disney +.

Séries télévisées originales

High School Musical: The Musical: The Series,

Le Mandalorien

Journal d’un futur président

Star Wars: The Clone Wars saison 7

Séries télévisées non originales

Agents du SHIELD

Runaways

One Strange Rock

Inhumains

Agent Carter

Hannah Montana FOrever

BOu Meets World

Jessie

Mariage de conte de fées

L’incroyable Dr. Poò

Journal d’un futur président

Drainez les océans

Un jour à Disney

L’histoire de l’imagination

Austin & Ally

Bonne chance Charlie

Camp Kikiwaka

Choix de la litière

Séries animées

Les Simpsons

Gravity Falls

Canard aile noire

gargouilles

Phineas et Ferb

Agents spéciaux Cip et Ciop

Ultimate Spider-man

Kim Possible

Mickey et le Roadster Racer

Star Wars Resistance

Avengers – Les héros les plus puissants de la Terre

La loi de Milo Murphy

Avengers Assemble

Big Hero 6: La série

Gardiens de la Galaxie

Le Gummi

Jake et les pirates de l’île qui ne sont pas là

Agents Hulk et S.M.A.S.H.

Puppy Dog Pals

Films originaux

Noelle

Togo

Timmy Frana: quelqu’un avait tort

Stargirl

Films Disney classiques

Blanche-Neige et les 7 nains

Pinocchio

fantaisie

Dumbo l’éléphant volant

Bambi

Les aventures de Peter Pan

Lilli et le vagabond

La belle endormie dans les bois

101 Dalmatiens

Le livre de la jungle

Aristochats

Robin des Bois

Les aventures de Bianca et Bernie

La petite sirène

Pocahontas

Le bossu de Notre Dame

Tarzan

Lilo & Stitch

Koda, frère Bear

Raiponce – L’entrelacement de la tour

Winnie l’ourson – Nouvelles aventures dans le bois de 100 acres

Wreck-it Ralph

Big Hero 6

Océanie

Ralph brise Internet

Films d’action en direct de Disney

Aladdin

Cendrillon

La belle et la bête

101 Dalmatiens – Cette fois, la magie est vraie

Le dragon invisible

Le livre de la jungle

Le Roi Lion

Lilli et le vagabond

malfaisant

Films Marvel

Ant-Man

Avengers

Avengers: l’ère d’Ultron

Avengers: Fin de partie

Avengers: Infinity War

Panthère noire

Captain America – Le premier vengeur

Captain America: guerre civile

Captain America – Le soldat de l’hiver

Captain Marvel

Docteur étrange

Gardiens de la Galaxie

Gardiens de Galssia Vol.2

Thor

Thor: le monde des ténèbres

Thor: Ragnarok

Films de Star Wars

Star Wars épisode 4 – Un nouvel espoir

Star Wars épisode 5 – L’empire frappe à nouveau

Star Wars épisode 6 – Le retour des Jedi

Star Wars épisode 1 – La menace fantôme

Star Wars épisode 2 – L’attaque des clones

Star Wars épisode 3 – La vengeance des Sith

Star Wars épisode 7 – Le Réveil de la Force

Films Pixar

À la vie de Bug

Trouver Nemo

Trouver Dory

noix de coco

voitures

Voitures 2

Voitures 3

Les Indestructibles

Les Indestructibles 2

Inside Out

Le voyage d’Arlo

Monsters & Co.

Université des monstres

Ratatouille

Rebel – The Brave

Toy Story 2

Toy Story 3

en haut

Wall-E

films

avatar

Mary Poppins

Mme Doubtfire

Maman, j’ai raté l’avion

Chérie, les enfants ont rétréci

Qui a encadré Roger Rabbit

Tron

Turner et le Casinaro

Loi sœur

Tissu Champion

Cool Runnings – Quatre sous-zéro

Hocus Pocus

Anastasia

Flubber

Un amour qui lui est propre

Docteur Dolittle

Ce vendredi fou

L’ère glaciaire et les séquelles

La maison des fantômes

Le mystère des templiers

Le mystère des pages perdues

Garfield

Ferdinand

Les Chroniques de Narnia – Le Lion, la sorcière et l’armoire

Les Chroniques de Narnia – Prince Caspian

Alice au pays des merveilles

Alice à travers le miroir

Dans les bois

Prince of Persia

Le grand et puissant Oz

Sauver Mr Banks

Steamboat Willie

Mickey Mouse – Les trois petits cochons

La petite poule sage

X-Men

X-Men 2

X-Men – Conflit final

X-Men les origines – Wolverine

X-Men – Le début

Wolverine – L’immortel

X-Men – Jours d’un futur passé

X-Men – Apocalypse

Documentaires originaux

Le monde selon Jeff Goldblum

Encore!

Projet de héros de Marvel

L’histoire de l’imagination

Un jour à Disney

Mariages de conte de fées de Disney

Choix de la litière

Classe de magasin

Soyez notre chef

Dimanches en famille Disney

Courts métrages originaux

Toy Story – Pourquoi Forky

Toy Story – Lamp Life

Pixar parmi les gens

SparkShorts

Court-circuit