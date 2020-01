Liste des applications gratuites pour Chromecast ahora escuchar música

Los desarrollos que hemos elegido tiene un más que ganado prestigio a la hora de ofrecer música de todo tipo para que los usuarios encuentren siempre lo que desean escuchar. Así, por ejemplo, con los elegidos podrás desde poner unos villancicos hasta una selección de bandas sonoras that pertenecen a películas and las que la Navidad es fondamental. Y, además, todo se consigue desde la tienda de aplicaciones Play Store, por lo que la sencillez y fiabilidad es muy elevada.

Los mejores accesorios para Google Chromecast que se pueden comprar

Aplicaciones que convierten un Chromecast en una radio

La compatibilidad de los trabajos seleccionados es completa con toda la gama de reproductores de Google, por lo que podrás darle uso sin problemas incluso in el modelo de primera generación. A continuación, dejamos los correspondientes enlaces para que descargues e instales los desarrollos en los dispositivos Android que tienes vinculados a los Chromecast que tienes en casa:

Spotify

Un clásico, es una excelente opción que permite tener cuentas gratuitas y por ello acceder a su gran base of datos es viable para todos. Con muchas posibilidades y listas available, es uno de los desarrollos that no pueden faltar in una selección para convert a un Chromecast fr toda una radio para la Smart TV.

myTuner Radio

Si la opción que valoras es la de escuchar diferentes emisoras de radio que hay a lo largo y ancho del mundo, esta es una posibilidad que siempre debes tener presente. Muy sencilla de utilizar y con una gran cantidad of opciones available para conectarse in vivo, sin duda es de lo mejor that hay en su género.

TIDAL

Una de las mejores características que ofrece este servicio es que ofrece calidad que alcanza la Alta Fidelidad, por lo que es ideal para los amantes del buen sonido. Incluye una amplia colección de canciones donde seguro que encontrarás algo que encaja con la reunión que tienes prevista para estas navidades.

Radio.es

Una buena aplicación de radio que ofrece un compatibilidad con Chromecast excelente, y por lo tanto no puede faltar por si lo que deseas es acceder a todo lo that se emite por las ondas in España. Incluye más de 30.000 emisoras de todo el mundo y el access to a todas ellas es completeamente gratuito.

Google Play Musique

Aucune podía faltar el desarrollo que ofrece la compañía de Mountain View en el que se puede acceder a una amplia colección de canciones y que, évidemment, ofrece un compatibilidad con el reproductor del que hablamos excelente. Lo idéal es disponer de una suscripción para aprovechar al máximo este servicio.

TuneIn Radio

Radio con Radioline

Podcast et Radio Addict

Radio calme

SoundCloud Música