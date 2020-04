liste officielle des smartphones Huawei et Honor

L’interdiction des États-Unis contre Huawei n’arrête pas l’un des géants de la téléphonie mobile mondiale, les propriétaires d’un smartphone d’entreprise frissonnent dans l’espoir de pouvoir installer prochainement le dernier EMUI 10, mais qui pourra le recevoir à tous égards?

la liste que nous allons vous dire est à considérer officiel et mis à jour jusqu’à aujourd’hui, le 16 avril, cela signifie que dans les semaines à venir, d’autres appareils peuvent être ajoutés, qui n’ont pas encore été inclus. De la même manière, nous tenons à souligner laimpossibilité connaître la date exacte de délivrance dumettre à jour, nous savons seulement qu’il sera disponible via OTA, évidemment d’abord pour les appareils complètement sbrandizzati.

Huawei et Honor: c’est qui recevra l’EMUI 10

Honneur 8: bientôt sur les modèles A, C et X.

Honneur 10: Note 10, version de base, GT, Lite et Youth Edition.

Vue d’honneur: modèles 10 et 20.

honneur 20: version de base, Pro et Lite.

Honor 9: bientôt disponible sur 9X et 9X Pro, en plus Play et Magic 2.

Huawei: à venir sur Enjoy 9S, Maimang 8, Enjoy 10 Plus, MediaPad M6 10.8 et MediaPad M6 8.4.

Huawei Y: disponible sur Y7 Prime, Y7 Pro, Y7, Y9, Y9 Prime.

Huawei Nova: à venir en 4e, 4, 5i, 5 Pro, 5 et 5T.

Huawei P Smart: bientôt sur P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z.

Huawei P20: uniquement disponible sur les versions de base et Pro.

Huawei Mate 20: toutes les versions incluses.

Huawei Mate 10: toutes versions incluses, hors lite.

Huawei P30: chaque variante impliquée

Huawei et Honor: qui recevra l’EMUI 11

Huawei P40: toutes les variantes.

Huawei Mate 30: toutes les variantes.

Huawei Mate 20: chaque modèle, excluant toujours le Lite.

Huawei P30: chaque modèle, à l’exception de la version Lite.

Huawei Nova: à venir sur 5Z, 5i, 5i pro, 5 pro et 5T, ainsi que sur 6 et 6 5G.

honneur: tous les nouveaux appareils pour 2019/2020.