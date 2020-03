L’ITC annonce une enquête sur Apple et d’autres sur une violation présumée d’un brevet sur un écran tactile

La Commission du commerce international des États-Unis a annoncé qu’elle ouvrait une enquête sur Apple et d’autres sociétés sur d’éventuelles violations de brevets. La plainte a été déposée en février par la société irlandaise Neodron, qui prétend qu’Apple et d’autres portent atteinte à ses brevets liés aux appareils à écran tactile.

La Commission du commerce international des États-Unis (USITC) a voté pour l’ouverture d’une enquête sur certains appareils mobiles capacitifs à commande tactile, ordinateurs et leurs composants. La plainte allègue des violations de l’article 337 de la Tariff Act de 1930 lors de l’importation aux États-Unis et de la vente de certains appareils mobiles capacitifs à commande tactile, d’ordinateurs et de leurs composants qui violent des brevets revendiqués par le plaignant.

Les autres sociétés citées dans l’enquête sont Amazon, ASUS, LG, Samsung, Motorola, Microsoft et Sony. Par le biais de la plainte, Neodron demande une ordonnance d’exclusion limitée et des ordonnances de cesser et de s’abstenir. L’ITC note cependant que le simple fait d’ouvrir cette enquête ne signifie pas qu’il «a pris une décision sur le fond de l’affaire.

Les brevets cités par Neodron comprennent: le brevet américain n ° 7 821 425; Le brevet US n ° 7 903 092; Le brevet US n ° 8 749 251; et le brevet américain n ° 9 411 472. Tous ces brevets concernent des appareils mobiles capacitifs à commande tactile, des ordinateurs et des composants, ainsi que les technologies qui les sous-tendent.

Le mois dernier, Neodron a déposé une plainte contre Apple et d’autres sociétés. À l’époque, Patently Apple a expliqué comment Neodron a vu le jour, décrivant l’entreprise comme un troll des brevets:

Neodron fabrique-t-il réellement un produit contrefait? Non. Neodron est un troll breveté qui poursuit en justice HP Enterprise, Dell, Amazon, Microsoft et d’autres pour prouver une simple recherche sur Google. Le troll dans cette affaire d’infraction contre Apple a payé quatre brevets liés à la technologie tactile d’Atmel Corporation qui a été acquis par Microchip Technology en 2016. Les quatre brevets dans cette affaire concernent la technologie tactile.

Dans les 45 jours suivant l’ouverture de l’enquête, l’ITC des États-Unis a annoncé qu’il fixerait une date butoir pour l’achèvement.

