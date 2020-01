‘Little America’ maintenant sur Apple TV +

Dernière offre de contenu original d’Apple, Little America est maintenant disponible sur Apple TV +!

Les huit épisodes de la première saison sont disponibles en streaming. Les épisodes d’une demi-heure sont une série d’anthologies sur les histoires surprenantes d’immigrants en Amérique. La description de l’émission dit:

Inspiré par les histoires vraies présentées dans Epic Magazine, “Little America” ​​ira au-delà des gros titres pour regarder les histoires drôles, romantiques, sincères, inspirantes et surprenantes d’immigrants en Amérique, quand elles sont plus pertinentes que jamais.

“Little America” ​​est écrit et produit par Lee Eisenberg, qui sert de showrunner, et Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon. Le directeur d’Alan Yang produit via Universal Television. La série est également produite par Sian Heder et Joshuah Bearman, Joshua Davis et Arthur Spector produisent pour Epic Magazine. Heder est également co-showrunner aux côtés d’Eisenberg.

Vous pouvez consulter la bande-annonce du nouveau spectacle ci-dessous!

La nouvelle devrait être saluée par les utilisateurs d’Apple TV +, qui ont subi une sécheresse du contenu original ces dernières semaines. Il y a quelques semaines à peine, Apple n’a téléchargé que 74 minutes de nouveau contenu sur la plateforme. Cela a commencé avec beaucoup d’élan, grâce à ses émissions phares, For All Mankind, See, The Morning Show et Dickinson. Maintenant que tous ces spectacles ont suivi leur cours, une grande partie du buzz initial s’est éteint. Little America arrive juste à temps pour, espérons-le, susciter un nouvel intérêt parmi les téléspectateurs.

Ensuite, Mythic Quest: Raven’s Banquet sera présenté en première sur Apple TV + le 8 février. L’émission est une série humoristique sur un groupe de développeurs de jeux vidéo qui dirigent un jeu vidéo populaire.

Little America maintenant disponible!

Apple TV +

Little America est là, et Mythic Quest: Raven’s Banquet est en route!

Abonnez-vous ou profitez d’un an de visionnage gratuit si vous avez acheté un iPhone, iPod, iPad Mac ou Apple TV après le 10 septembre 2019.